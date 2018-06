El PP de Navalmoral aumenta el número de afiliados con la nueva presidencia El líder popular, Jaime Vega. / E.G.R. El nuevo presidente popular local, Jaime Vega, afirma notar «un sentimiento afectivo importante» tanto dentro como fuera del partido REDACCIÓN Miércoles, 27 junio 2018, 08:22

El incremento en el número de afiliados y la existencia de «un sentimiento afectivo importante» que está llevando a nuevas personas a sumarse al proyecto del Partido Popular lleva a presidente del Partido Popular en Navalmoral, Jaime Vega, ha hacer un balance positivo de los apenas dos meses que lleva en el cargo.

En declaraciones a HOY asegura que ese «sentimiento afectivo» lo está sintiendo tanto dentro como fuera del PP, lo que le lleva a ilusionarse con el año que queda hasta las elecciones. «Ya hemos abierto unas líneas de trabajo, establecido un organigrama y fijados los objetivos, que consisten en crear la confianza e ilusión necesaria en los votantes», afirma, destacando que se trata de un proyecto suyo, independiente, que no tiene mucho que ver con el anterior «pero que sin embargo intenta coger todo lo bueno que había detrás, que lo hay».

Rafael Mateos

Respecto a la posible influencia de la figura del anterior presidente y alcalde de Navalmoral, Rafael Mateos, Vega se muestra categórico al afirmar que no existe tutela alguna de éste a la directiva ni a la presidencia actual. «Ni la hay ni yo lo consentiría, porque sería un fraude para esta directiva y para los vecinos». No obstante reconoce coincidir con la actual alcaldesa, Raquel Medina, al referirse a él como «un animal político» en referencia a su experiencia. «No tendría inconveniente en consultarle asuntos debido a su bagaje», señala.

Entre los objetivos marcados se encuentra el de la creación de empleo, señalando que sí se pueden hacer cosas dentro de las limitaciones que en este campo tiene la administración local, como por ejemplo crear una población atractiva para que cualquier visitante se fije en el municipio. «Tenemos que cambiar ese sentimiento de derrotismo y abandono y demostrar que tenemos algo de iniciativa. Será costoso, pero tenemos que hacer que la gente vuelva a querer a Navalmoral para mejorarlo», subraya.

Candidatura

Sobre su posible candidatura a las próximas elecciones prefiere no pronunciarse aun por considerar que no es el momento, si bien reconoce que sería lo más lógico. «Ahora me limitaré a trabajar para hacer ver que existe otra forma de gestionar los recursos municipales y las vidas de los vecinos. Y lo voy a hacer con ahínco, con todo el esfuerzo que pueda. Me voy a dedicar en cuerpo y alma durante este año que queda hasta las elecciones», asevera.

Para concluir insiste en que llegado el momento «seré o no seré el candidato, pero desde luego que este año estará marcado por una tendencia, por una acción clara, que es mejorar Navalmoral».