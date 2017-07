La Audiencia confirma la condena al alcalde de Torrejón el Rubio por prevaricación Luis Miguel Vacas Blanco, alcalde de Torrejón el Rubio:: HOY El tribunal considera acreditado que favoreció la contratación de su mujer e hijo REDACCIÓN | HOY.ES Martes, 4 julio 2017, 13:15

La Audiencia Provincial de Cáceres confirma la condena a Luis Miguel Vacas Blanco, alcalde de Torrejón el Rubio, por un delito continuado de prevaricación. El tribunal impone una “pena de 8 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación en los mismos extremos que los determinados en la sentencia apelada”. Cabe recordar que este alcalde fue expulsado del Psoe en marzo, tras conocerse la primera sentencia. Los magistrados de la Audiencia también consideran probado que el regidor favoreció la contratación de su mujer y de su hijo en procesos de empleo público municipal.

La resolución, dictada después de que el alcalde recurriera en apelación la sentencia de primera instancia, le inhabilita para ejercer “empleo o cargo público representativo tanto a nivel local (alcalde o concejal), como provincial, autonómico, estatal o supranacional”.

El tribunal sí estima uno de los argumentos del recurso del alcalde socialista por dilación indebida del proceso por la lenta instrucción, por lo que le aplica una atenuante que rebaja la pena en cuatro meses.

En su recurso, Luis Miguel Vacas pretendía poner “en tela de juicio” que las resoluciones que dictó “fueran arbitrarias”, señala la sentencia. La Audiencia provincial considera que “la no intervención de familiares en procesos selectivos cuando un aspirante es familiar es del común conocimiento”, que “el secretario ha declarado que él le informó verbalmente de que no podía dictar esa resolución y debía abstenerse por ese motivo, y como el alcalde le desoyó, dejó constancia de su reparo por escrito”.

Condena por defraudar agua El alcalde de Torrejón El Rubio también ha sido condenado recientemente a «la pena de cuatro meses de multa con cuota diaria de seis euros» por un «un delito de defraudación en el suministro de agua», según una sentencia del Juzgado Penal número 1 de Plasencia.

En uno de esos casos por los que ha resultado condenado “aspiraba a una de las ocho plazas de peones el hijo del alcalde, suscribiente de esa convocatoria y persona que había establecido las bases y la puntuación a cada una, bases que se habían alterado en relación con ciertos parámetros y que resultaron beneficiosas para ese aspirante, tan beneficiosas que resultó con la mejor calificación”. A lo que la Audiencia añade que “tampoco es admisible, como se alega, que él no sabía que su hijo iba a concurrir a ese proceso selectivo, ya que no es plausible que el secretario sí que conozca que el hijo del alcalde se va a presentar al concurso el día 28 de mayo que es cuando emite el informe, y el alcalde, que es su padre, ese mismo día, cuando se publica esa resolución, 28 de mayo, no lo sepa.”

Sobre otros de los asuntos enjuiciados, la contratación de su esposa, para el tribunal la arbitrariedad “se revela, si cabe, con mayor contundencia” ya que las bases “se ven sustancialmente alteradas en relación con las de 2008” y “ello solo tiene una explicación: ofrecer la mejor puntuación a la esposa del alcalde, de tal forma que se suprimió la entrevista, la descripción de ciertos méritos y los puntos a cada uno, con la sola finalidad de que esta persona resultase la mejor valorada”, detalla la resolución.

La sentencia concluye que las "bases que se contenían en esa resolución se habían acordado por quien tenía la obligación de abstenerse de su participación en cualquier fase del proceso selectivo, sin hacerlo, y además intentando beneficiar a su directo familiar con alguna de las bases que directamente había establecido”.