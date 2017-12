Más de 400 atletas asistirán mañana a la IX Media Maratón de Navalmoral

Un total de 430 atletas se habían inscrito a la hora del cierre de la presente edición para participar en la Media Maratón de Navalmoral, el memorial Valeriano Lombardía, que como cada año organiza el club Navalmaratón. La popular prueba, que comenzará a las once de la mañana desde el entorno del pabellón Antonio Jara, incorpora este año una prueba de 10 kilómetros.

De los 430 inscritos, 325 lo han hecho en la distancia mayor y 105 la menor. No obstante no es esta la única novedad que incorpora la presente edición, sino que también estrenará circuito ante la imposibilidad de ocupar carreteras que no sean locales. De este modo, los corredores tomarán la salida e inmediatamente se dirigirán por la carretera Nacional V hacia la rotonda de Peraleda, regresando sobre sus pasos para circunvalar la zona de salida -que coincide con la meta- y dirigirse hasta la rotonda de los Sauces a través del centro de la población. De ahí enfilarán hasta el supermercado Lidl para regresar hasta el pabellón por el mismo recorrido, acabando ahí la prueba de los 10K, mientras que los restantes deberán completar 11 kilómetros más que les llevará hasta el polígono industrial de la carretera de Rosalejo.