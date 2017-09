Las asociaciones, excluidas del concurso de la Escuela de Música de Navalmoral La asociación de la Banda de Música optaba a gestionar la escuela. Los juristas entienden que sus fines no tienen relación directa con el contrato que salió a licitación para su gestión MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 15 septiembre 2017, 07:29

Dos informes jurídicos han dejado fuera del concurso a las dos asociaciones que se presentaron a la convocatoria que ha hecho el Ayuntamiento para contratar la gestión de la nueva etapa de la Escuela de Música. El motivo es que los juristas consultados consideran que sus fines no tienen relación directa con el objeto del contrato a licitación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 22 de agosto, recibiéndose cuatro, dos de empresarios y dos de asociaciones locales del ámbito cultural, la Banda de Música de Navalmoral y los Amigos de la Escuela de Música Hipólito Fraile Pedraza. Sin embargo en la primera reunión que se celebró para estudiar la documentación aportada por los aspirantes la mesa de contratación mostró dudas sobre si los fines de las asociaciones tenían «relación directa» con el objeto del contrato para gestionar la escuela.

Para salir de dudas se decidió solicitar un informe a los asesores jurídicos municipales. La mesa volvió a reunirse ayer para estudiar no solo un informe, sino dos -el segundo externo al Ayuntamiento- que coincidían en no poder admitir las solicitudes de los colectivos. Representantes de uno de ellos han mostrado a HOY su malestar por la situación, al recordar que no tienen ánimo de lucro y que su único objetivo es disfrutar con la música.

Tras excluir a esos dos aspirantes la resolución del concurso queda entre un empresario madrileño, Pedro Sarrión Carrascosa, y el local Juan Luis Leonisio, gerente del espacio cinético TaKtá, que en los últimos cursos incluye en su oferta actividades de música y canto.

El contrato para gestionar la nueva etapa de la escuela a partir de octubre salió a licitación por 203.616 euros. Es la suma de una aportación municipal de 120.000 euros, más IVA, por los dos años de vigencia del acuerdo y de los 58.416 euros que se estima abonarán los 120 alumnos que podrán matricularse.