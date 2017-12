La Asociación de Vecinos de Huertas de Ánimas insiste en cambios en el plan urbanístico Una de las vías de Huertas de Ánimas. :: JSP Este colectivo de la localidad considera que se han cometido «fallos garrafales» JAVIER SÁNCHEZ Lunes, 11 diciembre 2017, 08:17

La Asociación de Vecinos de Huertas de Ánimas sigue dando pasos para intentar que se corrijan, a su criterio, anomalías urbanísticas recogidas en el nuevo Plan General Municipal. Ya redactado, falta su aprobación definitiva en el Ayuntamiento para que entre en vigor.

Este colectivo presentó hace unas semanas diferentes alegaciones en el periodo establecido. Ahora, integrantes de esta agrupación han mantenido una reunión con el concejal delegado, Emilio Novella, con el objetivo de que se tome en cuenta su postura. Asimismo, le dieron a conocer numerosos casos de personas que se van a ver con problemas con sus terrenos si se aprueba esta normativa tal y como está. «Si no se soluciona, estamos hipotecando el futuro de muchas familias», explican fuentes de esta entidad.

Recuerdan que no están de acuerdo con la tipología que se ha aplicado a determinados espacios que complicarán la realización de construcciones. Además, se han contemplado retranqueos en calles ya consolidadas hace décadas. También, en este encuentro, se detalló que, con el nuevo diseño urbanístico, se ha contemplado el campo de fútbol de Huertas, como una zona del berrocal, y no como equipamiento deportivo. Estas mismas fuentes reiteran que en ese espacio hay instalaciones construidas. Tampoco entienden la catalogación realizada en el terreno que ha adquirido el Ayuntamiento en la zona del Regajo.

Uno de los grandes problemas para esta agrupación es que, con el nuevo diseño, se quedarán numerosos terrenos «muertos de risa» dentro del casco urbano de Huertas, porque no tiene los metros suficientes que dictamina la norma para construir. Consideran que otro de los inconvenientes es que no se ha ampliado los límites de ese casco urbano. En este sentido, sostienen que, desde hace siglos, se ha ido edificando en diferentes lugares, y, a partir de ahí, se han ido creando terrenos con diferentes tamaños, con una idiosincrasia muy concreta. Por tanto, si se aplica la normativa recogida en el Plan General Municipal, no se va a poder hacer muchas viviendas planeadas o se van a dar numerosos inconvenientes para hacer esas construcciones.

«En Huertas de Ánimas y en su entorno hay construcciones de toda la tipología. Por eso, no entendemos por qué el equipo redactor tiene que elegir en los solares que quedan libres aquella que más le perjudica», apostillan. Ante esta circunstancia, la Asociación de Vecinos propone la creación de Suelo Urbano de Libre Disposición, para que el ciudadano pueda adaptarse, siempre ateniendo a la normativa.

En esta reunión, también se transmitió al concejal de Urbanismo que se notaba que el equipo redactor no se había 'pateado' el núcleo de población de Huertas de Ánimas. Por este motivo, «había cometido errores garrafales». Ante esta circunstancia, este colectivo se brinda a acompañar a estos técnicos a revisar calles, plazas y terrenos.

Mantenida esta reunión, esta agrupación espera que el edil plantee las demandas al equipo redactor y al equipo de Gobierno para que se tome en cuenta en el texto final. También se han enviado las alegaciones a la oposición. Desde este colectivo no se descartan otros movimientos para que sean escuchadas sus reivindicaciones.