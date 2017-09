Aprobados en la oposición ganada por una concejala anuncian su impugnación Vista general de Casar de Palomero. / HOY Argumentan que «las bases estaban hechas a medida» de la edil de Casar de Palomero que ha logrado el primer puesto en el proceso ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 21 septiembre 2017, 23:23

«Lo que se ha hecho es un traje a medida de principio a fin y no puede quedar así, por eso vamos a impugnar el proceso selectivo; una plaza en propiedad, un trabajo para toda la vida, debe ser para quien la merece de verdad».

Lo dice María del Carmen González Domínguez, abogada y una de las aspirantes que aprobó el examen de la oposición convocada por el Ayuntamiento de Casar de Palomero para cubrir una plaza de administrativo.

La convocatoria y las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 17 de mayo. Fueron admitidos 29 aspirantes y 10 superaron la fase de oposición, el examen tipo test de 30 preguntas, que tuvo lugar a las nueve de la mañana del pasado sábado, 16 de septiembre. Tras la corrección del mismo se dieron a conocer los nombres de quienes lo habían superado y tras la suma de los méritos, que ya habían presentado con antelación, se publicó la relación definitiva de aprobados en la que la concejala liberada del Ayuntamiento de Casar de Palomero, Sandra Iglesias Rodríguez, logró el primer puesto en el proceso selectivo. Por lo que se convertirá en funcionaria de carrera.

«Decidí presentarme a la oposición para poder impugnarla», reconoce una de las aspirantes

Este hecho fue denunciado por la oposición del PSOE en el citado ayuntamiento tras hacerse pública la relación. En un comunicado, adelantó que «analizará con lupa el proceso selectivo para, en caso de irregularidad, tomar las medidas oportunas». Porque, a su juicio, «sacar un 10 en un examen tipo test es bastante inverosímil, pero sacarlo en una oposición es muy improbable».

Lo cierto es que Sandra Iglesias Domínguez no logró un 10 en el examen tipo test, sino en la valoración de los méritos. Según las notas del proceso selectivo publicadas en la web del Ayuntamiento de Casar de Palomero, la concejala liberada del PP obtuvo un 8,33 en el examen. De hecho, en esta fase de oposición, la suya no fue la mejor calificación sino la segunda, superada por otra aspirante que logró un 8,66.

Sin embargo, con la suma de los méritos, por tanto tras la fase de concurso, sí se situó en el primer puesto convirtiéndose en adjudicataria de la plaza. Porque alcanzó los 10 puntos máximos que se podían conseguir en este apartado, frente a los 6,40 de la aspirante que quedó primera en el examen. «Porque es aquí, en las bases de la convocatoria donde se establecen qué méritos se van a valorar donde se le hace el traje a medida», denuncia María del Carmen González Domínguez. «Yo soy del pueblo y cuando vi la convocatoria y leí las bases ya supe para quién sería la plaza; ya no podía impugnar esas bases porque se había pasado el plazo, pero decidí presentarme para poder hacerlo ahora», reconoce. «Y es lo que voy a hacer junto con el resto de personas que superaron el examen. Es una lástima ver a personas ilusionadas durante el proceso sabiendo que sus esfuerzos no van a servir para nada», afirma. «Porque no me he equivocado, la plaza ha sido para quien tenía las bases a medida».

Más información Una concejala obtiene la mejor nota en una oposición de su ayuntamiento

Según su opinión, «sorprende ya que el examen tipo test solo conste de 30 preguntas y que, además, los fallos no resten», pero desde su punto de vista «los méritos que se valoran son los que generan más dudas sobre un proceso en el que se ha respetado la publicidad, pero no los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Tal como se recoge en las bases de la convocatoria, se valora hasta un máximo de 4 puntos la formación, «en la que no se tiene en cuenta tener una licenciatura por ejemplo, pero sí haber impartido cursos sobre la gestión de empresas y contabilidad», y otros 6 máximos la experiencia, el haber trabajado como administrativo tanto en el sector público como en privado, aunque se puntúa más el tiempo de servicio en el primero, algo habitual en todos los procesos selectivos.

El PP prefirió este jueves no hacer declaraciones respecto a la polémica generada con esta oposición.