Apicultores de Cáceres se sienten acosados en Castilla y León Unas 750 familias viven de la miel en la provincia de Cáceres. / HOY Ya han ganado dos procedimientos judiciales contra ayuntamientos que han aprobado normativas para sacarles dinero al mover sus colmenas SERGIO LORENZO Cáceres Sábado, 9 junio 2018, 08:54

«Cuando termina la primavera, los apicultores hacemos trashumancia: llevamos las colmenas a Castilla y León. Lo hacemos de toda la vida. Lo hizo mi padre y mi abuelo, y nunca ha pasado nada; pero desde hace unos siete años los ayuntamientos han empezado a cobrarnos, ¡algo que no ha pasado nunca! Primero 60 céntimos por colmena, luego 1 euro, después 2... hasta 15 euros», se queja Paulino Marcos, presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores.

Afirma que además se dieron cuenta que a los apicultores a los que pedían más dinero era a ellos, a los del pueblo o no les cobraban o era una cantidad ínfima.

«Es una auténtica sangría a los apicultores de Cáceres –recalca el abogado Abel Martín–. En cuestión de poco tiempo los ayuntamientos de Castilla y León empezaron a aprobar ordenanzas sangrándoles con tasas de instalación de colmenas. Las ordenanzas se propagaron como la pólvora. Un alcalde veía que el de al lado cobrara por colmena y él hacía lo mismo. Hacían las cuentas de la lechera: si se instalan 400 colmenas, a 10 euros por cada una..., pues ya está: 4.000 euros».

La Asociación Cacereña de Apicultores decidió acudir a la Justicia, con la representación de Abel Martín, que ha ganado dos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. A finales del 2017 lograron anular la ordenanza sobre explotaciones apícolas del municipio de Fonfría (Zamora) y el pasado 29 de mayo eliminó la ordenanza de Serradilla del Arroyo (Salamanca). «En los tribunales partíamos de cero –dice el abogado–, porque judicialmente no había nada sobre estas normas. El primero fue el de Fonfría. Se anuló la tasa diciendo que los ayuntamientos no tenían competencia, que era del Estado y ya lo había regulado». A los cacereños les siguieron luego la Asociación de Apicultores Salmantinos, que iniciaron un procedimiento para anular la normativa del ayuntamiento de San Vitelo (Zamora), donde lograron también anularla.

Paulino Marcos. / Armando

Paulino Marcos explica que la trashumancia de colmenas las hacen buscando las floraciones. «Empezamos en las zonas más cálidas y vamos subiendo en altitud, en donde la floración es más tardía, y terminamos en la zona de Salamanca, Zamora, León, Soria, Segovia. Nos bajamos a finales de octubre. Es una miel muy apreciada, el 95% se la lleva Alemania».

Ahora es cuando los apicultores cacereños están empezando a preparar las colmenas y no saben qué va a pasar. «Lo que creo que vamos a hacer –dice Abel Martín–, es dejar de pagar esas tasas, para que nos requieran el pago e ir contra las tasas en vía de recurso indirecto».

El presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores se queja de que se haga la vida imposible a este sector que es emergente en Extremadura. «Antes éramos la cuarta región que hacía más miel; pero ahora somos los primeros. Porque con la crisis muchos que se quedaron sin trabajo en Madrid, en la construcción, volvieron a los pueblos. En Pinofranqueado, por ejemplo, es el motor del pueblo. En Extremadura hay 1.500 familias que viven de la miel, la mitad son de la provincia de Cáceres».

Desde hace ocho años intentan cobrarles en la trashumancia de colmenas

Paulino Marcos: «Nos engañan, se está vendiendo miel que no está hecha por abejas»

Marcos afirma que de los dos millones y medio de colmenas que hay en España, en Extremadura hay 630.000, «es la comunidad autónoma que tiene más colmenas, y cuando llega el mes de octubre albergamos en Extremadura otras 300.000 de Castilla y León, ya nos vamos a más de 900.000. Más del 30% de todas las colmenas de España pasan el invierno aquí y no hay problema alguno con las que vienen, y cuando nosotros subimos unas 200.000..., tenemos problemas».

Paulino Marcos echa de menos lo que pasaba antes, cuando llegaban a un acuerdo con los dueños de las fincas en donde iban a dejar sus colmenas hasta el mes octubre. Un acuerdo que muchas veces suponía llevarles aceite o jamones.

Explica que se quejaron al presidente de la Junta de Extremadura, a Guillermo Fernández Vara, y que había intentado mediar para que el Ministerio de Agricultura les escuchara, pero no han tenido éxito. Lo que quieren es que a nivel nacional se amplíe la ordenanza sobre apicultura, para impedir claramente que los ayuntamientos puedan aprobar normativas que agobian a los apicultores de Cáceres.

Paulino Marcos asegura que la miel extremeña es de las mejores que hay, pero no se potencia. «La nuestra es de lo mejor, porque tenemos mieles de eucalipto, de cantueso, de encina, de castaño, de roble, de jara..., pero se consume mucha miel de China».

Se queja de que en los tarros de miel que se venden en las supermercados no se especifica la procedencia. «Nosotros pedimos que en el etiquetado se ponga claramente qué miel es de España y cuál es de China; y que no pongan que es mezcla de miel de los dos países, porque igual de España es el 1%. Si se mezcla que se ponga la cantidad. A los consumidores les están engañando los chinos. De una manera escandalosa. Y, voy a decir más: muchas mieles de estas no las hacen las abejas. Nos están engañando».