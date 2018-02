San Andrés crea un salón de juegos para niños y adolescentes David y Agustín frente a José en el salón de San Andrés. :: MAM «Hay una necesidad de que estén juntos, jueguen y convivan», dicen los párrocos MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 27 febrero 2018, 08:40

David González y José Montesino, los párrocos de San Andrés, jugando al futbolín. Esa es la simpática imagen que encontramos al visitar el salón de juegos para niños y adolescentes que se ha creado en los salones parroquiales próximos a la residencia María de los Ángeles Bujanda. Un centro que según José Montesino surge de una necesidad, proporcionando un sitio en el que puedan divertirse sanamente. «Hay una necesidad de que los niños estén juntos, jueguen juntos y convivan, explica. Porque es distinto a cuando juegas solo y haces lo que quieres. Cuando estás en convivencia debes tener paciencia porque no te toca jugar y tienes que esperar. Es formación por la acción. Dice el refrán que 'en la mesa y en el juego se conoce al caballero'. Puede ser que esto nos de un hombre. Porque si sabes ganar, si sabes perder, si no humillas al otro. te estás preparando no para jugar, sino para la vida, con unas virtudes que no se adquieren en cuatro días».

Para ello se ha acondicionado el espacio que venían utilizando las cofradías como almacén, llevando a otro sitio el material que allí se guardaba. Se ha pintado y dotado de bancos, mesas, juegos y varios futbolines y mesas de ping pong. «Se han comprado, añade. No teníamos nada y los niños no pueden estar sin jugar. Y tampoco solos con el ordenador o el móvil, porque eso es deformación. La formación debe ser juntos y en orden».

El salón ya ha abierto los dos últimos domingos, después de misa, con niños y madres «y todos muy contentos», señala el sacerdote. «Ha empezado a rodar, pero sin inauguración ni nada. Tiene que ser a través del boca a boca. Podría funcionar viernes por la tarde, sábados y domingos, pero dependerá de cómo se comprometan padres o jóvenes. A éstos les vendría muy bien prepararse para dedicar un tiempo a los niños más pequeños».

El párroco de San Andrés va más allá y apunta, para terminar, que si funciona se podría hacer una asociación, «para ir a la nieve, al fútbol, a Mérida, a Cáceres. Se pueden hacer muchas cosas. Pero dependerá de que lo vayan conociendo y se vayan implicando».