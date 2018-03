La ampa del Campo Arañuelo pide que se recupere la cercanía para las matrículas en los institutos El Campo Arañuelo es el mayor colegio de Navalmoral. :: MAM Cree que la zona única perjudica a los estudiantes locales, al no poder acceder a centros próximos al completarse las plazas con el transporte MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 14 marzo 2018, 08:36

La asociación de madres y padres de alumnos del colegio Campo Arañuelo ha solicitado a la institución que corresponda -Junta de Extremadura o Ayuntamiento- que se vuelva a dar prioridad a la cercanía del centro solicitado a la hora de matricular en los institutos a los escolares locales que terminan Primaria, ya que en su opinión se ven perjudicados frente a los que vienen de las poblaciones del entorno al considerarse zona única.

En un comunicado el ampa del mayor colegio de la población explica que el actual sistema de proximidad, con el que en teoría estarían de acuerdo al igualar las condiciones de baremación de los alumnos de fuera y de los locales, «en realidad perjudica a los de Navalmoral. Los alumnos que vienen de fuera, que tienen que desplazarse obligatoriamente, son trasladados en transporte público de puerta a puerta, mientras que los de Navalmoral, obteniendo la misma baremación, tendrán que desplazarse a pie a unos dos kilómetros de su domicilio y del centro solicitado, sin disponer de dicho transporte para hacerlo».

Asimismo señalan que tratándose de escolarización obligatoria no ven adecuado que niños y niñas de 11 y 12 años tengan que hacer el desplazamiento a pie a un centro alejado a unos 2 kilómetros, teniendo que cruzar la vía y la antigua carretera Nacional V, «con los riesgos que conlleva, cuando tienen centros más cercanos a sus domicilios en los que no tienen opción de entrar por estar parte de las plazas cubiertas por los alumnos que vienen de fuera, en transporte escolar, dejándolos a la misma puerta, posibilidad de la que no disfrutan los alumnos de la localidad».

También afirman que la baremación por proximidad, al ser zona única, perjudica a los estudiantes que tienen su domicilio en las cercanías de los institutos Augustóbriga y Albalat, «que al no tener más puntuación que ésta, se ven obligados a asistir a otro centro más lejano».

Apoyo y reclamaciones

Por todo ello la ampa del colegio Campo Arañuelo muestra su apoyo a los padres y madres afectados que les han hecho llegar su malestar por esa situación, que consideran «injusta y que genera un sentimiento de indefensión».

De ahí que soliciten que se vuelva a dar prioridad a la cercanía del centro solicitado y que los alumnos sean reubicados en los institutos que han pedido, al tener conocimiento de que las ratios no están cubiertas con dichas plazas.

En otro punto de sus demandas dicen que «a igualdad de condiciones, igualdad de derechos». Algo que, en su opinión, no ocurre ahora con los solicitantes locales, «que no están en equidad con los de fuera de la población». Por eso piden que en años venideros se pase de zona única a más de una zona de influencia, «para que la baremación por proximidad al centro sea más justa»,

Para terminar, la asociación solicita que su reclamación se estudie y resuelva lo antes posible para «no causar ningún perjuicio a los solicitantes afectados».