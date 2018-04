Alumnos del instituto de Jaraíz de la Vera exponen un trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Jesús Manjón, Juan Sánchez y Claudia Rodríguez. :: hoy Representarán en mayo con este estudio a Europa en el certamen internacional de jóvenes investigadores, en Pittsburg P. D. SAMINO Miércoles, 18 abril 2018, 08:42

Dos alumnos del IES Maestro Gonzalo Korreas, Claudia Rodríguez y Juan Sánchez, representarán a Europa en el certamen internacional de jóvenes investigadores, la Intel Isef Pittsburgh 2018, el próximo mes de mayo, con el trabajo 'A Heart of Seven Valves', coordinado por su profesor de Biología, Jesús Manjón. El pasado 6 de abril tuvieron ocasión de dar a conocer este trabajo en el centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid. Al no poder asistir Juan lo hizo un hermano suyo en su lugar, Pablo, acompañados por la directora del instituto, Miriam García. El acto estuvo presidido por el eminente cardiólogo Valentín Fuster, al que asistió también el director del Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores, el doctor Jesús Jordá. Además de exponer sus investigaciones, en las que demuestran que el corazón de las larvas se contrae y dilata a la vez, participaron como jurado en un encuentro de alumnos.