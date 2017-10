El almacén temporal de residuos de Almaraz será terminado en noviembre El primer contenedor que albergará elementos de combustible gastados ya se encuentra en las instalaciones de la central MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 27 octubre 2017, 23:27

Cuando otros países productores de energía nuclear parecen haber encontrado una solución a largo plazo para los residuos que generan las plantas, los AGP (almacenamiento geológico profundo) en España todavía no se dispone de un ATC (almacén temporal centralizado), y se polemiza sobre la construcción o no de almacenes en cada planta, los famosos ATI.

Uno de ellos está en la central nuclear de Almaraz, cuya construcción se inició en febrero y se espera terminar en los próximos días para recibir en la primavera del 2018 el primer contenedor, que albergará 32 elementos gastados que se saquen de las piscinas de combustible. De hecho ese primer contenedor, de los diez que se han encargado a ENSA (Equipos Nucleares) para las centrales de Almaraz y Trillo, ya se encuentra en la planta cacereña. Los nueve restantes se construyen en Maliaño, en la bahía de Santander, en la fábrica que ENSA mostró hace unos días a periodistas de toda España, entre ellos de HOY.

Se trata de una empresa puntera a nivel mundial en la fabricación de grandes equipos y componentes para instalaciones nucleares, como generadores de vapor, vasijas de reactores o contenedores para el almacenamiento de residuos. Se creó por iniciativa privada a mediados de los años 70, para pasar más tarde al sector público. Ahora mismo depende de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Además del diseño y la construcción de equipos, realiza trabajos en las propias centrales, como montajes, manejo de combustible, mantenimiento de instalaciones, descontaminación y desmantelamiento. También participa mayoritariamente en otra empresa, Enwesa, dedicada a servicios en las plantas. Entre todo ello suma cerca de 800 trabajadores, en un porcentaje muy elevado de empleados de alta cualificación. Dispone además de un centro de tecnología avanzada que ha generado programas y equipos de primera línea. Prueba de ello es su cartera de pedidos, con suministro de equipos para instalaciones de China, Francia, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Finlandia y España.

Entre los pedidos para España se encuentran los diez contenedores de residuos encargados para los ATI de las centrales de Almaraz y Trillo, que la prensa conoció en el recorrido por el interior de la fábrica que guió el propio director, Eduardo González. Estuvo acompañado por Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, organizador de la visita.

Se trata de contenedores de «cuerpo de acero al carbono, con blindajes neutrónicos, que miden unos 2,5 metros de diámetro y 5 de altura y que pueden pesar una vez cargados entre 70 y 120 toneladas», según explicó a HOY la directora de Desarrollo de Negocios de ENSA, María Vega Antolín, quien añadió que el primero ya se ha entregado y que se está trabajando para «preparar todas las pruebas y empezar la carga el año que viene. El resto siguen en proceso, de tal manera que cada mes o mes y medio se va a entregar uno o en Trillo o en Almaraz».

La fabricación de cada contenedor supone entre 15 y 18 meses de trabajo una vez que disponen del material. Su coste, aunque no lo hicieron público los responsables de ENSA por más que se les preguntó, puede rondar el millón de euros.

Vega añadió que los contenedores que tendrá Almaraz se diferencian de otros –como por ejemplo los de Zorita– en que no necesitarán ningún tipo de transferencia cuando se lleven en su día al almacén temporal centralizado. Esto es, que no será necesario sacar los elementos de un sitio para meterlos en otro, sino que se transportarán tal y como se depositen en el contenedor.

Junto a uno de esos contenedores el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce –que fue director de la central de Almaraz durante 14 años– habló de la generación de residuos, aspecto que reconocía es uno de los más negativos que tiene la industria nuclear.

«Es evidente. No lo podemos negar. Es un problema de alternativas. No nos gusta la generación de dióxido de carbono (CO2), no nos gustan los residuos, no nos gustan… Pero la expectativa del ciudadano es que tiene que haber energía eléctrica todos los días y a todas horas. En esa elección, la energía nuclear no es emisora de CO2 y es muy fiable, porque produce todos los días, casi 8.000 horas al año, frente a las 2.700 de la eólica, por ejemplo. Luego están los residuos. Es verdad que son un problema. Pero yo prefiero tener el control de un problema cuando está concentrado, que el control de la emisiones de CO2 por todo el mundo».

Araluce añadió que soluciones para el combustible nuclear hay y que se están aplicando en todo el mundo.

«España no es un caso singular. La solución a largo plazo es el almacenamiento geológico profundo (AGP), y donde primero se hará es en Finlandia y en Suecia, después de muchos años de estudio y ensayo. En aquellos países que todavía no han definido un AGP, la solución es construir un ATC, un almacén temporal centralizado que no es definitivo. Y en esa fase están casi todos los países. Sin embargo en España lleva un recorrido complicado en el tiempo, porque después de definir una ubicación –en Villar de Cañas– y disponer de proyecto y recursos financieros, se ha atascado por un recurso de la Comunidad de Castilla-La Mancha que lo tiene paralizado. Tendría que estar desde hace un tiempo, no está y todavía no tenemos fecha. ¿Qué ocurre entonces. Que si las centrales no pueden mandar los elementos gastados al ATC, porque no existe, y la capacidad de las piscinas de almacenamiento se agota, hay que buscar una solución en las propias centrales. Es el ATI, el almacén temporal individualizado, como se viene haciendo en todo el mundo y aquí en Almaraz, en Trillo, Zorita o Ascó. Es un paso intermedio hasta que esté el ATC, que, a su vez, es otro paso intermedio hasta que estén los almacenamientos geológicos profundos, que es la solución a largo plazo».