El alijo de Tiétar equivale a la séptima parte del consumo anual de tabaco en Extremadura

Extremadura ha visto reducido su consumo de cajetillas de tabaco legal en un 64% durante los últimos 8 años. La razón de este brutal descenso, al menos en buena parte, podría tener relación con el avance que ha experimentado durante los últimos años la venta de tabaco elaborado en fábricas clandestinas, un fenómeno al que la Guardia Civil de Extremadura acaba de asestar un duro golpe con la aprehensión de 250 toneladas de hoja de tabaco.

Los agentes del Instituto Armado han valorado en 40 millones de euros el valor del alijo intervenido, una cantidad que equivale casi a la séptima parte de toda la venta de tabaco realizada en los estancos de la región a lo largo de un año (en 2015 ascendió a 308 millones). «Estamos hablando de la incautación más grande realizada hasta ahora. La anterior fue de 100 toneladas pero aquí han localizado 250», confirma José María Espinar, director de comunicación de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España.

El operativo desarrollado por la Guardia Civil ha culminado con la detención de seis personas relacionadas con una empresa legal dedicada al secado y la venta de tabaco que podría haber enviado 6.000 paquetes con hoja de tabaco a un centenar de destinos repartidos por toda España. Los investigadores creen que de ese modo podrían haber distribuido 85.000 kilos de este producto por un valor global de 14 millones de euros.

El presidente de la Asociación de Expendedores de Tabaco de Badajoz, Francisco Javier García García, valora de forma muy positiva la actuación policial, puesto que sacará del mercado 250.000 kilos de tabaco que una vez introducido en el mercado clandestino habría supuesto una competencia desleal a los estancos de todo el país, incluidos los casi 600 que existen en Extremadura.

Históricamente, la mayor parte del tabaco ilegal que se consumía en la región era vendido en cajetillas con una apariencia casi idéntica a las que se expenden en los estancos. Las ventas en este formato suponían el 54% sobre el total.

Ese cálculo era realizado por una empresa que se dedica a recoger las cajetillas vacías de las que se desprenden los fumadores para comprobar si se trata de tabaco vendido legalmente o, por el contrario, procede del mercado negro. El estudio muestral se realiza en lugares concretos y en el último año ha constatado que el porcentaje de cajetillas vendidas ilegalmente en la región se ha reducido al 2%.

Pero esa bajada no se corresponde con un aumento del negocio en las expendedurías legales sino con la creciente comercialización de cigarrillos fabricados en talleres ilegales o caseros que ya no se venden en cajetillas falsificadas sino en bolsas de plástico con autocierre que no llevan logotipo comercial. Esas bolsitas transparentes contienen entre 20 y 25 cigarrillos y su precio oscila entre 1,20 y 1,50 euros.

El jefe de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en Badajoz, Manuel Rodríguez Matamoros, confirma que los alijos de tabaco picado y hoja se han multiplicado por tres en el último año. «Cada vez intervenimos menos cajetillas y más picadura».

Lo habitual es que los agentes localicen bolsas que contienen 500 gramos o un kilo de hoja picada, aunque también se han realizado operaciones tan importantes como la que interceptó 20 toneladas de tabaco en hoja en una nave ubicada en la barriada pacense de Suerte de Saavedra. «Las operaciones contra el tabaco ilegal son continuas», asegura.

Los cigarrillos artesanales ya fabricados que interviene la Guardia Civil se confeccionan con hojas secas similares a las que la Guardia Civil ha retirado del mercado en la operación que ha llevado a cabo en Tiétar, Majadas de Tiétar y Navalmoral de la Mata, las tres localidades en las que la red desarticulada tenía sus cinco almacenes.

Francisco Javier García es muy claro cuando habla de los graves problemas sanitarios que conlleva la venta de tabaco que no se somete a los estrictos controles sanitarios por los que pasa la producción legal. «En un periódico de Cádiz se contó que habían encontrado cigarrillos con excrementos de conejo».

El portavoz de los estanqueros de Badajoz recuerda que en otra ocasión el problema sanitario se detectó porque hubo personas que comenzaron a dirigirse a sus médicos al ver que se les había ennegrecido la lengua. «Me contaron que era porque habían utilizado un ambientador de coche para darle sabor al tabaco».

Para evitar estos riesgos, los estanqueros solicitaron en julio una entrevista con el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, encuentro que finalmente se producirá el próximo 31 de enero. «Queremos hablar también con el presidente de la Junta para exponerle el problema».

La evolución del sector también preocupa a Logista, la empresa que se encarga de distribuir el tabaco por los estancos de la región. Su delegado en Badajoz, Jesús Pinna, insiste en que los controles que existen hacen imposible que el tabaco legal se mueva en furgonetas como las que fueron interceptadas por la Guardia Civil en Llerena con hojas de tabaco procedentes de las naves que posee la red desarticulada. «En el mercado legal el producto va directamente del secadero a Cetarsa, de ahí va al fabricante y, una vez elaborado, se entrega a Logista para que lo distribuya por los estancos».

Merma de impuestos

Pinna recuerda que el tabaco es un producto estanco que solo se puede vender en los establecimientos autorizados, por lo que resulta fácil controlar su venta y recaudar los impuestos especiales que se le aplican.

No sucede lo mismo con esa venta clandestina, que causa importantes pérdidas al Estado y a las comunidades autónomas dado que entre el 81 y el 84% del importe que paga el consumidor final son impuestos.

Desde la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España se recuerda que en el año 2016 la recaudación por impuestos especiales de los cigarrillos alcanzó en la región los 2,9 millones de euros (1,67 millones en la provincia de Badajoz y 1,22 en la de Cáceres). De ese dinero, la comunidad autónoma recibió casi 1,7 millones de euros con los que se nutrió su presupuesto.

«La cuenta es clara, si el tabaco ilegal supone en torno al 50% de lo que se consume, la cantidad que deja de ingresar la región se acerca a 1,7 millones de euros, eso también supone un problema», confirma el portavoz de los estanqueros.

Un tercer factor que diferencia el tabaco legal del ilegal es el que hace referencia a su consumo por parte de los menores de edad. Desde la asociación de estanqueros se garantiza que la venta no se realiza a los menores de 18 años. «¿Pero qué controles hay en los puntos de venta ilegal?», se pregunta Francisco Javier García.