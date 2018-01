Aldeacentenera tiene nueva alcaldesa, tras prosperar la moción de censura Pleno extraordinario en el que Sofía Gutiérrez ha sido nombrada alcaldesa de Aldeacentenera. / J. S. P El hasta ahora mandatario aldeado, Carlos Cabrera, acata esta medida, aunque la considera «injusta» JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Martes, 16 enero 2018, 14:07

Aldeacentenera tiene nueva alcaldesa. Se trata de Sofía Gutiérrez, tras prosperar la moción de censura presentada esta mañana contra el que ha sido hasta ahora mandatario aldeano, Carlos Cabrera, del grupo Extremeños. Ese cambio de alcaldía fue apoyado, como estaba previsto, por los tres concejales del grupo no adscrito y por los dos ediles del PSOE. Votaron en contra los dos representantes de Extremeños.

Este pleno extraordinario transcurrió en un abarrotado salón de plenos con total tranquilidad. Tan solo hubo aplausos para unos u otros intervinientes. A pesar de ello, hubo un amplio despliegue de la Guardia Civil, para evitar cualquier incidente.

La sesión estuvo presidida por la mesa de edad, formada por Manuel Murillo, como el de mayor edad y Miguel Jiménez, como el más joven. Seguidamente, Murillo leyó la propuesta de la moción presentada. Apuntó que llega por la «errática política» y la situación que vive el Ayuntamiento. Este hecho exige un cambio de rumbo por el bien de los vecinos. Además, se considera como un impulso de la población con políticas más justas y transparentes, añadió

La nueva alcaldesa de 33 años, que juró el cargo, asegura que la intención es buscar una solución, ya que «el alcalde no ponía de su parte y veíamos que se iba de madre». Cree que lo principal es aplicar el programa electoral y realizar una política distinta a la que se hacía en el municipio. Destaca que esta labor se va a realizar con el apoyo de sus compañeros.

Cabrera asegura que acata la decisión de esta moción de censura. Cree que si algunos de los que fueron sus compañeros hubiesen liderado Extremeños, no se hubiera llegado a este acto. Apunta, igualmente, que es injusta esta moción porque, «corta de un tajo» la idea de cambio para Aldeacentenera. Cabrera insiste en que ha tenido una oposición atroz. Además, ha habido «un abandono del sentido de la responsabilidad» por parte de sus compañeros. Tres de ellos se fueron al grupo adscrito y, después, dos de ellos dimitieron. Entraron dos nuevos, que no llegaron a formar parte del Gobierno con Cabrera. «Me eligió el pueblo y un grupito me echa de la alcaldía», dijo.

El portavoz del PSOE, Sergio Sánchez, asegura que se ha promovido esta moción de censura porque se ha creado un enfrentamiento en la población y un malestar, además del «desastre económico» del Ayuntamiento. Todo ello se une a la presunta corrupción del ya ex alcalde y por las denuncias ante la fiscalía que han interpuesto por presunta prevaricación administrativa y vulneración de los derechos fundamentales. Añade que no formarán parte del equipo de Gobierno.