Alcántara sustituye a Nieves Encinas en la alcaldía de Belvís Alberto Alcántara. La exalcaldesa asegura que se cumple el pacto y que no tiene nada que ver con ser investigada por prevaricación administrativa

Alberto Alcántara, del PSOE, es el nuevo alcalde de Belvís de Monroy en sustitución de la popular Nieves Encinas, en cumplimiento del pacto que alcanzaron ambas formaciones al principio de la actual legislatura, según aseguró a HOY la alcaldesa saliente.

En los comicios municipales de mayo del 2015 socialistas y populares consiguieron dos concejales cada uno -con el 31,33% y el 23,21% de los votos, respectivamente- por detrás de Extremeños, que con Santiago Pérez como número uno fue la candidatura más votada con el 41% y tres ediles.

Sin embargo con el regionalista no hubo acuerdo, que sí se produjo entre PSOE y PP para asegurarse la gobernabilidad con cuatro concejales de siete. Por ello la primera regidora fue Nieves Encinas y ahora lo será Alberto Alcántara hasta el final de la legislatura, explicando que si no se ha hecho antes, como estaba acordado, es porque se ha esperado hasta la finalización de un expediente administrativo. En cualquier caso, Encinas añade que a ellos no les importa tanto quien ejerza como alcalde o alcaldesa, puesto que han trabajado en equipo y lo seguirán haciendo, siendo todos partícipes de las decisiones que se toman.

Investigación

La ya exalcaldesa se mostraba rotunda después al señalar que la renuncia que presentó en el pleno celebrado el jueves no tiene nada que ver con la declaración que prestó en octubre pasado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Navalmoral como investigada por prevaricación administrativa.

Sobre la misma manifiesta estar «muy tranquila», puesto que lo único que hizo fue «preservar los bienes públicos». En concreto el pavimento de varias calles por las que pasaban camiones de gran tonelaje que deterioraban el piso. Los técnicos le dijeron que podían soportar hasta 12 toneladas y esa fue la limitación que se puso. A raíz de esa decisión llegó la denuncia de un vecino que tenía licencia para realizar unas obras cuyos camiones superaban esas toneladas y que, según Encinas, en lugar de acudir a la vía administrativa acudió a la penal «para hacer más ruido».