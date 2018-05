La alcaldesa de Navalmoral confía en mantener los exámenes de conducir Reunión de las autoescuelas con la alcaldesa. :: Edu Raquel Medina se reunió ayer con las autoescuelas afectadas por los cambios introducidos MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 23 mayo 2018, 08:22

Los propietarios de las autoescuelas de la zona hicieron una valoración positiva de la reunión que mantuvieron ayer con la alcaldesa, Raquel Medina, para buscar la colaboración municipal ante los perjuicios que creen van a suponer los cambios introducidos en los exámenes del carnet de conducir, al trasladar los teóricos a Plasencia y mantener los prácticos en Navalmoral en un día fijo, pero sin saber con certeza el número de alumnos a examinar. Según comentaron a HOY los afectados, la alcaldesa les pidió que confíen en las gestiones que se vienen haciendo para resolver la situación. Por ello cesarán, temporalmente, las movilizaciones que iniciaron el viernes una docena de autoescuelas de Navalmoral y de varias poblaciones de la zona.

Más tarde fue la propia Raquel Medina quien explicó en una nota de prensa que el problema surge de una «importante falta de previsión por parte de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio de Interior, que no han actuado a pesar de que en 2013 la plantilla de examinadores era solamente de 12 personas y ahora, como consecuencia de su inacción, la vemos reducida a seis y al anuncio de trasladar la celebración de exámenes teóricos». A pesar de insistir en el «craso error» cometido por Tráfico y el Ministerio, la alcaldesa hizo un llamamiento a la calma y a no tomar ninguna decisión «hasta que no se mantengan las reuniones oportunas para evitar el traslado de los exámenes, que dejarán de ser con la Jefatura de Tráfico para pasar a hacerlo con las instancias superiores».

En ese sentido se apunta que su contacto con la Jefatura Provincial está siendo permanente, si bien el lunes no pudo mantener la entrevista que anunciamos al no encontrarse su responsable en Cáceres.

Compromiso público

Por último, Medina se comprometió a informar a los responsables de las autoescuelas de todas las actuaciones y gestiones que se vayan realizando, además de mostrar su «entera confianza» en que Navalmoral seguirá siendo sede de exámenes de conducir porque «está convencida de que Tráfico y el Ministerio no tienen como pretensión aislar a los casi 50.000 habitantes que engloban nuestra ciudad y su entorno».

De todo ello informará también a los portavoces de los grupos municipales en una reunión que ha convocado para el jueves, en la que se plantearán las novedades existentes y se debatirán las estrategias a seguir.