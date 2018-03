El alcalde defiende su gestión de las críticas del edil que abandonó su equipo Alfredo Marcos, alcalde. :: HOY Para Alfredo Marcos ha sido Carlos Rodríguez quien ha incumplido su compromiso con los vecinos MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 21 marzo 2018, 08:22

El alcalde de Saucedilla, Alfredo Marcos, defiende su gestión en lo que va de legislatura de las críticas que ha hecho en las últimas semanas el concejal Carlos Rodríguez, que fue su número 2 en la lista de Saucedilla Independiente, pero que decidió abandonar el equipo de gobierno en desacuerdo con esa gestión.

Lo último ha sido por la aprobación de una asignación de 300 euros por asistencia a pleno y de 100 a las comisiones informativas y de obras. También por el incremento a 1.200 euros brutos mensuales del salario de los dos concejales liberados, «porque la dedicación a sus respectivas delegaciones es total tanto en el tiempo que les ocupa como en el compromiso que demuestran diariamente», explica el alcalde.

«Afirma el señor Rodríguez que con ello no he sido coherente con mi comportamiento durante la legislatura pasada, cuando estaba en la oposición. Pero lo que no dice es cómo se ha podido llegar a esta situación ni cuál ha sido su responsabilidad. El lunes 26 de febrero, debido a la pérdida de la mayoría absoluta tras su incorporación al grupo de no adscritos, mantuvimos una reunión con todos los miembros de la oposición a fin de encontrar acuerdos que nos permitieran aprobar el presupuesto municipal. Tal y como quedó claro en la misma, los cuatro miembros de la oposición, incluido D. Carlos Rodríguez, habían mantenido una reunión previa para fijar su posición, cuyo punto más exigente fue el que, con ligeros matices, se aprobó en el pleno. Allí no solo no manifestó ninguna posición contraria a esta subida, sino que justificó la necesidad de mantener reuniones de comisiones informativas mensuales».

Por eso el alcalde no entiende que si consideraba que esas cantidades eran desproporcionadas no lo manifestara en la reunión, «como hicimos nosotros». En ese sentido lamenta que haya preferido fijar su posición a través de un comunicado de prensa antes que acudir al pleno «eludiendo así su responsabilidad. Si hubiera asistido podría haberse opuesto a la pretensión de sus compañeros de oposición y hubiera conocido que los tres miembros del equipo de gobierno nos abstuvimos en la votación y no votamos en contra por coherencia con un acuerdo alcanzado en la reunión preparatoria, gracias a la posición de minoría en que D. Carlos Rodríguez nos colocó, y para posibilitar la rápida aprobación del presupuesto».

Alfredo Marcos añade que, como ya hizo en la legislatura pasada, ha renunciado a cobrar las indemnizaciones por la asistencia a plenos y comisiones, por considerar que son «desproporcionadas, están fuera de lugar y son contrarias a mis convicciones políticas y morales».

Dejación de funciones

Después se refiere a las razones del «transfuguismo, que no renuncia» del concejal, su desinformación y el hecho de considerarse un cero a la izquierda.

«Tal vez se deba a que no asistía a las reuniones del equipo de gobierno, y eso pese a convocarlas en las horas que mejor pudiera compaginar con sus ocupaciones profesionales, y que nunca se preocupó a posteriori de interesarse por los acuerdos alcanzados. Ha tenido plena autonomía en las delegaciones bajo su responsabilidad, y si en algún momento he intervenido en ellas, o lo ha hecho el teniente de alcalde, ha sido para suplir su dejación de funciones o para coordinar decisiones y trabajos».

Para terminar, el alcalde señala que el mayor compromiso que tenían como grupo independiente era el de «acabar con la forma de entender la acción de gobierno que durante tanto tiempo ha imperado en el Ayuntamiento de Saucedilla. La única persona que lo ha incumplido ha sido D. Carlos Rodríguez, que ha preferido reunirse con aquellos a los que queríamos expulsar de la política antes que hacerlo con quienes considerábamos ser sus compañeros, con aquellos que quieren cobrar 400 euros mensuales por asistir a dos reuniones, que promovieron el desajuste entre el padrón y la residencia efectiva en el municipio y que practicaban el favoritismo en sus decisiones».