La Aemet activa el aviso amarillo por nevadas en el norte de Extremadura para el sábado Se fue la borrasca Gisele y llega el frío a la región extremeña REDACCIÓN/E.P. Viernes, 16 marzo 2018, 12:31

La Agencia Estatal de Meteorología volverá a activar el aviso amarillo en Extremadura ante la previsión de nevadas en el norte de Cáceres este sábado. El aviso estará activo entre las 00.00 horas y las 12.00 horas.

La acumulación de nieve se espera por encima de los 1.000 metros y podría llegar a los seis centímetros de espesor en 24 horas.

Ante esta situación, el 112 de Extremadura recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y de hacerlo no viajar sólo y hacerlo en transporte público. Además, si se va a realizar un viaje, recomienda no hacerlo de noche, llevar siempre cadenas, el depósito lleno y un teléfono móvil.

En casa aconseja tener material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse, así como recuerda que en caso de necesitar algún tipo de asistencia llamar al teléfono 112.

Heladas y sol hasta el sábado

El frío, el intenso frío, llegará una vez que se vaya el agua. Y será el gran protagonista en Extremadura la próxima semana. Entre el lunes y el miércoles, singularmente, con temperaturas mínimas bajo cero y heladas seguras. El sol se impondrá más o menos hasta la víspera del domingo día 25, Domingo de Ramos, donde se pronostica agua pero centrada sobre todo en el norte regional.