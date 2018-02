'Acción contra el hambre' pone en marcha la quinta edición de 'Vives Emplea' en Trujillo Se celebran muchas sesiones grupales, una de las claves del éxito. / JSP En total, ha contado con 125 participantes parados, de diversas edades y cualificación JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Jueves, 22 febrero 2018, 08:41

La primera vez que se puso en marcha en la ciudad trujillana fue en el primer semestre de 2016. Ya va por la quinta edición, que ha arrancado a principios de febrero. Se trata 'Vives Emplea', un proyecto de Acción contra el Hambre', que pretende aumentar las oportunidades de sus beneficiarios para encontrar empleo a través de autoconocimiento, la motivación y la mejora de las competencias y las habilidades. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Por este programa, ya han pasado 125 personas de la ciudad, de diferentes edades y cualificación. Si al principio, eran sobre todo jóvenes. En la actualidad, son personas de mediana edad.

El responsable de 'Vives Emplea' en Trujillo es Antonio Fernández. Señala que ya tienen casi formado el equipo para esta nueva edición. Tan solo faltarían tres o cuatro personas, que espera que se incorporen a lo largo de este mes. Reconoce que ya no llegan tantas solicitudes como al principio. No obstante, cuentan entre 40 y 50 peticiones. A partir de ahí, se hace una selección para tener un total de 25 participantes. El requisito principal es que estén en situación de desempleo. Como nota característica en esta edición es que el 50 por ciento de esos beneficiarios no tiene la ESO.

Fernández recuerda que la captación de usuarios ha ido evolucionando. Antes, se tiraba de la Concejalía de Servicios Sociales, Sexpe y el programa de Familia de la Mancomunidad Comarca de Trujillo. Ahora llegan a través de recomendaciones de otras personas y a través de las redes sociales, gracias a la colaboración de diferentes instituciones.

Una vez hecha la selección, se utiliza una metodología innovadora de trabajo en equipo para resaltar las capacidades con el fin de conseguir los objetivos. Fernández asegura que 'Vives Emplea' no es un programa típico de orientación laboral. Considera que una de sus claves de éxito es que se realizan muchas sesiones grupales. Detalla que se pasa por un proceso motivacional y se trabaja como equipo para buscar empleo. «Se sienten arropados y eso les ayuda», explica el técnico. Todo ello se une al contacto con empresas.

Resultados óptimos

Fernández no tiene dudas de que esta forma de trabajar está dando resultados. Prueba de ello fue la edición pasada. Recuerda que tres de sus beneficiarios estuvieron haciendo prácticas en empresas, que es una de las modalidades a la que se puede acoger los participantes. Además, nueve consiguieron un contrato de trabajo en diferentes funciones, lo que supone el 42 por ciento de los usuarios. Todo ello se ha unido a las cinco personas que decidieron retomar su formación en diferentes vías, que otra de las posibilidades que ofrece el programa. Así, se van consiguiendo los objetivos, añade.