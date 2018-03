El 3 de abril, nueva fecha para iniciar las obras del carril bici en Navalmoral El primer tramo irá sobre el camino peatonal existente. :: José María La Diputación asegura que las lluvias han impedido comenzar los movimientos de tierras, al primar la seguridad MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 23 marzo 2018, 08:37

La Diputación Provincial espera que el próximo día 3, una vez que pasen la Semana Santa y la actual temporada de lluvias, puedan iniciarse las obras del carril bici a Millanes, que tenía previsto comenzar a finales de enero. El coste de los trabajos rondará los 330.000 euros, habiéndose encargado a la constructora vallisoletana Recorsa.

De hecho, según explicaron a HOY fuentes de la Diputación, a efectos administrativos las obras arrancaron el 19 de febrero, si bien las abundantes lluvias no han permitido empezar con los movimientos de tierras. En ese sentido se apunta que hay que tener en cuenta que la maquinaria «tendrá que trabajar junto al borde de los desmontes, y por ello hasta que no exista la seguridad necesaria no se autorizarán los trabajos». Se confía en poder hacerlo a partir del 3 de abril.

Recordamos que la construcción del paseo de senderistas y ciclistas a Millanes salió a concurso en 440.117,18 euros, adjudicándose en 329.377,34 a la empresa Recorsa en base al nuevo proyecto que redactaron los técnicos, tras desestimarse el primero que se elaboró con el PP al frente del organismo provincial y del Ayuntamiento.

Por un paso inferior

Entonces se dijo que ese primer proyecto se descartaba por cuestiones técnicas y de seguridad. El segundo ha introducido como principal novedad que la mayor parte del recorrido irá por el margen izquierdo de la carretera en dirección a Millanes. Es más, la intención de los técnicos era que los 4,4 kilómetros del trazado fueran por ese margen desde el hospital, aunque al final optaron porque el primer tramo se haga por la derecha para que no coincida con los camiones que entran y salen de la cantera ubicada en esa zona.

Una vez pasada la cantera la carretera se cruzará por un paso inferior, para seguir entonces por la izquierda aprovechando los cinco metros de dominio público que tiene la Diputación en ese vial.

El carril tendrá una anchura de 2,5 metros y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que debería estar terminado antes del verano.