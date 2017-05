«Los torrejoncillanos tienen una inteligencia natural nada corriente»

Días atrás hacía acto de presencia en la Casa de Cultura de Torrejoncillo la escritora local Rosa López Casero. Tocaba hacer parada en casa para presentar su última novela, 'Últimos días con Fernando. El mayor rey de las Españas', y sus paisanos no faltaron a la cita. Para Rosa siempre es un disfrute poder compartir un rato con todos ellos y más si cabe en un acto literario de este calibre. Después de una brillante presentación llevada a cabo por otra amante de las letras como es María José Vergel, la escritora repasó como había sido el caminar de su última novela.

Esta obra nace con motivo del V Centenario de la muerte de este rey, como homenaje a uno de los más brillantes que ha tenido España y que, sin embargo, estaba olvidado cuando no en segundo plano, a la sombra de Isabel, apunta Rosa. «Quise dar a conocer al hombre, su intimidad, sus pensamientos, dificultades, desencuentros y logros». Todo ello en una novela que mostrara la grandeza de este monarca y su contribución como estratega y político, a que España se ganara el respeto de Europa, además de sentar las bases del gran imperio español.

Nos habla de un tiempo con alguna que otra similitud al actual. «Los problemas con los catalanes ya los sufrió Fernando y lo reflejo en mi novela. La rivalidad que hoy existe entre Barcelona y Madrid o entre Cataluña y España, ya existían entre Cataluña y Castilla. Cuando el Compromiso de Caspe no aceptaron un rey castellano asentado en Aragón. Y desde entonces no han parado de dar guerra. Otra similitud, las ansias de poder de muchos que recurren al juego sucio para lograr sus planes. También existía y existe el trueque de favores: yo te doy, tú me das. Y eran corrientes los atentados, Fernando sufrió unos cuantos», aseguró la escritora.

Rosa López abandonó Torrejoncillo cumplidos veinte años, aunque siempre ha vivido cerca y no ha dejado de visitarlo con cierta asiduidad. Las anécdotas de su infancia siempre salen a relucir. Recuerda como las escuelas estaban en la planta baja del edificio del Ayuntamiento. Eran dos de niñas y dos de niños. La suya daba a la plaza, a la izquierda. No había servicios, se usaba la calle, el toril, y se jugaba en la plaza. Y eran muy felices, nos cuenta. «Los americanos nos daban leche en polvo y queso amarillo. Sería una obra de caridad con los niños españoles, claro que no lo hacían gratis».

Enciclopedia Álvarez

También recuerda cómo había una academia privada, la de don Telesforo en la calle General Franco. Su primera maestra se llamaba doña María. «Ella fue una de esas maestras que te marca porque me enseñó todo. Aprendíamos la geografía cantando. Y las lecciones de memoria en la enciclopedia Álvarez. Salí de la escuela a los once años para hacer el ingreso de Bachillerato. Recuerdos de estos años de escuela e infancia los he plasmado en muchos de mis cuentos y en alguna novela. No quiero que se pierdan tantas vivencias».

Para ella, volver a presentar una de sus obras en Torrejoncillo es especial. «Admiro la inquietud de mis paisanos por todo lo que es cultura. Pocos pueblos como el nuestro, incluso más importantes, pueden presumir de tener una televisión y radio locales, más un periódico digital, más las revistas que sacan con motivo de distintas celebraciones, veladas artísticas, concursos literarios. Esto solo como muestra. Y no digamos del deporte donde estamos entre los primeros en muchas disciplinas. Estoy orgullosa de mi pueblo y de sus gentes». Y es que para Rosa los torrejoncillanos tienen una inteligencia natural nada corriente y un agudo sentido del humor. No duda en afirmar que en cada casa o calle hay un escritor, aunque sea de manera interna.

En plena gira de presentación de su novela, esta incansable escritora no para y ya tiene otros proyectos. «He llegado tarde al mundo de la literatura por eso no me puedo permitir un año sabático y trato de sacar una novela por año. No como reto sino porque necesito expresar tantas cosas que no tengo tiempo que perder», afirma.