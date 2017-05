El circo toma las calles y plazas de Navalmoral durante tres días

Las comarcas del Campo Arañuelo y la Vera, y más concretamente Jarandilla, Talayuela y Navalmoral de la Mata, son estos días referentes regionales en el mundo circense gracias a la celebración de la sexta edición del Festival Internacional de Circo Contemporáneo de Extremadura 'Nosolocirco'.

No en vano cuenta con un amplio programa de actividades en el que destaca la presencia de Pepe Viyuela, Cirk About it, los lusos de Nuvem Voadora o el Circo Mediterráneo, entre otras compañías, además de talleres de circo, malabares, equilibrios,... o la entrega del Premio Nosolocirco 2017 al mimo Javier de Torre, entre otras citas.

A la presentación del festival, que organizan la compañía Asaco Producciones, el espacio escénico El Quinto Pino y Circompay, asistió el conocido humorista Pepe Viyuela, quién junto a José Antonio Maestro, de Asaco, pusieron su característica nota de humor ante la presencia de autoridades de las tres poblaciones y la directora del Cemart, Toni Álvarez.

El popular humorista Pepe Viyuela, principal referencia, con pases de 'Encerrona' en las tres sedes

Tras el acto, HOY charló con Viyuela, quién reconoció los estrechos lazos que le unen con la zona. Primero por su relación con los integrantes de Asaco, con quienes ya en el año 2003 compartió un viaje a la capital de Irak, Bagdad, en una expedición de Payasos Sin Fronteras. De ahí nació una «gran amistad» que aún hoy mantienen.

Pero es que, además, el popular humorista se ha comprado una vivienda en Valverde de la Vera, que si bien no visita todo lo que quisiera, «porque apenas tengo tiempo, la zona es preciosa para retirarse a descansar, es maravillosa. Y si algún día uno llegase a retirarse... [ríe] sería un buen destino», afirma.

En la actualidad Viyuela continúa paseando por toda España su espectáculo 'Encerrona', como lleva haciendo en los últimos 30 años y que este fin de semana trae a la comarca. Lo compagina con su colaboración en un programa de radio, con el inicio de un documental y con un proyecto de televisión «que aún se encuentra en pañales pero que comenzará a andar en breve».

Ahí se refirió a la crisis que sufre el sector, en buena parte acrecentada -asegura- por las políticas culturales que se vienen llevando a cabo en los últimos años.

«Es cierto que trabajo no me falta, pero he tenido que diversificar mucho. En lo que respecta al teatro, por ejemplo, estamos esperando a que se noten los efectos de la bajada del IVA. Porque lo que se ha provocado estos años es un desastre, con muchísimo paro y el cierre de numerosas compañías», lamenta. De ahí, prosigue, el «desconcierto tan grande y descontento generalizado en el mundo de la cultura con la política cultural de los últimos años», lamenta.

Probablemente ese descontento le llevase a dar el paso de formar parte de las listas de Podemos, cerrando la candidatura de Íñigo Errejón, si bien aclara que no tiene intención alguna de entrar en política, sino que solo se trata de dar su apoyo a una formación concreta.

«Simpatizo con Podemos, pero de ahí a entrar a trabajar en un Ayuntamiento o una comunidad va un abismo. Lo mío es esto, el teatro, la escena, la televisión,... es lo que me gusta», concluye.

Programación

Volviendo a la programación de Nosolocirco, que arrancó ayer en las tres poblaciones con diversas actuaciones y talleres, prosigue hoy en Jarandilla con la compañía balear Vol a 3 y en Talayuela con el propio Pepe Viyuela y'Encerrona', una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del payaso.

«El personaje vive la experiencia de haberse quedado atrapado en el escenario. Cuando entra en escena no sabe donde se está metiendo», señalan los organizadores.

Mientras, en Navalmoral, el protagonismo en esta mañana de sábado será para Circo Mediterráneo, que eyer protagonizó dos sesiones escolares. Desde las doce del mediodía la carpa instalada en la explanada del edificio multiusos acogerá este proyecto de la compañía malagueña Rolabola, denominado Cabaret Mediterráneo, que consiste en recoger lo mejor de la tradición circense incorporando las características propias del circo contemporáneo. De forma paralela, el Jardincillo swerá la sede de diversos talleres circenses hasta las dos de la tarde, que el domingo se repetirán en la plaza de la Chimenea.

A las seis de esta tarde será el turno de 'Oriolo', espectáculo que recorrerá la calle peatonal. La puesta en escena correrá a cargo de Oriol Boixader, Oriolo, con un personaje ingenioso, servicial y fiel a los amigos «por lo que siempre se lleva todos los bofetones», señalan.

Dos horas más tarde, en la plaza de la Chimenea, la joven compañía leonesa Circk About It presentará 'El apartamento'. «Circk About It plantea una situación cotidiana, como puede ser la convivencia en un apartamento, para explicar cómo la rutina puede romperse con facilidad, simplemente añadiendo unas gotitas del mejor circo. Un espectáculo fundamentado principalmente en los equilibrios y saltos acrobáticos, con pinceladas de humor que muestran un trabajo corporal muy visual que atraerá a todos los públicos», señalan los organizadores.