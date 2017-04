La Diputación vuelve a anunciar el proyecto del carril bici

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado día 18 un anuncio de la Diputación de Cáceres por el que somete a información pública durante 20 días un proyecto de 'Caminos vecinales' en Navalmoral. Aunque nada más se aclara, corresponde al carril bici que va a construir hasta Millanes, y que se publica por segunda vez (la primera fue en septiembre pasado) al aceptar el organismo provincial un recurso planteado por el PP por entender que los ocho días de plazo que se dieron entonces para presentar alegaciones no se ajustaban a la ley. «La Diputación ha tardado ocho meses en resolverlo, para terminar dándonos la razón», señalaron ayer la portavoz municipal del PP, María Milagros Rodicio, y el secretario general local, Jaime Vega, al dar a conocer la nueva publicación en el BOP, al tiempo que lamentaron que no lo haya anunciado el Ayuntamiento para que lo sepan los vecinos o colectivos interesados. Ambos recordaron que el PP presentó dos alegaciones al nuevo proyecto del carril bici, una por los ocho días de plazo y otra por la supresión de un tramo para ellos importante, desde el final de la avenida Tomás Yuste hasta la carretera de Millanes, para «garantizar la seguridad» de los usuarios. Sobre ese tramo se les dijo que la Diputación no podía hacer nada por tratarse de un terreno no es de su propiedad.

Sin embargo sobre el plazo no se les comunicó nada, por lo que presentaron un recurso de reposición, que se ha aceptado ocho meses después de iniciar el procedimiento.

Volviendo al tramo suprimido, la portavoz popular pidió al equipo de gobierno que lo asuma el Ayuntamiento, puesto que son pocos metros, pero «muy importantes». «Si el primer teniente de alcalde anunció en su día que el Consistorio se encargaría de la musealización del centro cultural La Gota si no lo hacía Diputación, también debería asumir esa conexión, que consideramos necesaria. Ya que se van a gastar 440.000 euros que se haga lo mejor posible, sin cruce de vías», insisten.