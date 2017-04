Navalmoral «se queda fuera del mapa del AVE», según el PSOE

Ni como secretaria general de la Agrupación Socialista Morala ni como alcaldesa, Raquel Medina va a permitir, «ni siquiera escuchar», nada respecto a comenzar a desmantelar el principal foco económico de la zona, la central nuclear de Almaraz, «si no se aprueban y ejecutan medidas tendentes a lograr la reindustrialización de Navalmoral y el Campo Arañuelo». Y la primera debería ser garantizar la llegada del AVE.

Así lo manifestó en una rueda de prensa que ofreció con el diputado socialista César Ramos para abordar, principalmente, la exclusión de Navalmoral del tren de alta prestaciones que se plantea entre Plasencia y Badajoz y la situación del tren convencional en la región.

«Primero Navalmoral se encontraba entre los lugares que iba a contar con un AVE; posteriormente la opción era el tren de altas prestaciones y ahora el ministerio ha dejado claro que no contará con ningún tipo de comunicación ferroviaria de mejor calidad que la existente, a pesar de que la línea si pasará por aquí», dijo Medina.

En su opinión este hecho es «demoledor» para Navalmoral, «que necesita complementos que incentiven la instalación de empresas en el polígono expacionavalmoral y que las mercancías puedan llegar a puntos como Madrid o Lisboa en unas horas, lo que ayudaría a potenciar en nuestro municipio las industrias de producción y transformación».

Pero es que, además, la alcaldesa considera que ayudar a lograr ese desarrollo industrial es una «obligación gubernamental» ante la desaparición paulatina de las centrales nucleares y las ayudas que se suprimieron en su día a las energías renovables, cuando existían proyectos en el entorno que hubieran creado muchos puestos de trabajo.

Tren digno y de calidad

César Ramos aprovechó los 25 años del AVE entre Madrid y Sevilla para señalar que «entonces pensamos que algún día todos los españoles tendrían las mismas oportunidades. En el caso de Extremadura no ha sido así, ya que no solo no dispone de AVE sino que cada día tiene peores trenes con más problemas. Necesitamos un tren de calidad y digno del siglo XXI».

Especialmente preocupante le parece lo ocurrido con Navalmoral, que el Gobierno del PP ha excluido del AVE al anunciar un tren de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz y no hacer nada entre Madrid y Plasencia. «Salvo dos tramos en obras en mitad del campo, a los dos lados de Navalmoral, que demuestran una mala planificación, puesto que se ha hecho una inversión brutal que no sirve para nada».

Según sus previsiones, la población no tendrá un tren de mayor calidad al menos hasta el año 2025, perjudicando a los usuarios de la zona y a las aspiraciones de traer empresas al expacionavalmoral. De ahí la petición que hará el PSOE para que se ejecuten todos los tramos, además de pedir al resto de los grupos políticos que se sumen para que Navalmoral vuelva a estar «en el mapa del AVE, porque no va a tener ni plataforma ni electrificación».

Soterramiento de las vías

En la comparecencia la alcaldesa desveló que han solicitado una reunión con ADIF para tratar los problemas que causa el paso del tren por el casco urbano y pedir medidas que garanticen la seguridad, como el soterramiento de las vías actuales, una iniciativa que ya se planteó hace casi dos décadas.