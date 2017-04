Un simulador enseña a los jóvenes cómo reaccionar tras sufrir un vuelco

Que sientan la sensación que produce estar dentro de un vehículo que ha volcado y, sobre todo, que sepan salir con el menor daño posible. Esa es la función del simulador de accidentes que visitó ayer Navalmoral, dentro de la campaña de educación vial promovida por la concejalía de Jóvenes, y por el que pasaron estudiantes de los institutos Albalat y Zurbarán. Iñaki Rodríguez, concejal del área, explicó que la seguridad vial y los jóvenes es una de las cuestiones que preocupa a su departamento. De ahí la decisión de hacer esta campaña antes del verano, «cuando el tránsito y los accidentes se incrementan de forma importante, para que el vehículo se use en condiciones normales y con seguridad, evitando distracciones o el consumo de alcohol».

Después agradeció la colaboración desinteresada de Francisco García, tanto en las tres charlas que va a impartir como al frente del simulador, en representación de la Confederación Nacional de Autoescuelas.

García detallaba entonces el funcionamiento del simulador, «para reproducir los problemas que tendrían en caso de volcar. Que sientan la desorientación de estar boca abajo y que aprendan a salir. Lo más importante es que no se quiten el cinturón de seguridad nada más volcar, porque sufrirían daños en las cervicales; aprender a quitarse correctamente el cinturón; no despistarse con el wassap o el móvil, porque las consecuencias pueden ser fatales, o no tener objetos sueltos».