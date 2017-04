Paisajes Extremadura enseña buenas prácticas para parques y jardines

«El beneficio del árbol en la ciudad no es equiparable a ningún otro elemento». Ese es uno de los mensajes que lanzó Luis Alberto Díaz, biólogo y arborista, a los participantes en el curso que se celebra desde el lunes en la casa de cultura organizado por la asociación Paisajes Extremadura, que ha elegido Navalmoral para realizar su segunda actividad en la provincia tras un curso similar impartido en Cáceres.

«Se trata de una nueva asociación creada en la región, que tiene muy pocos meses de vida, y que agrupa a jardineros, viveristas o paisajistas. Gente que trabaja de manera pública o privada en el mundo del arbolado, la jardinería y los parques», explicaba a HOY uno sus fundadores, José María González Mazón.

El colectivo se dio a conocer en la pasada Feval y cuenta ya con una treintena de socios, aunque confían en ser muchos más en poco tiempo al tener cabida todas aquellas personas que trabajan en los pueblos o tienen un jardín privado. Además presume de ser la única asociación en la que no se paga cuota, con la intención de facilitar su presencia a quienes deseen pertenecer «y que aprendamos juntos de nuestro trabajo cotidiano. Porque ese es el objetivo», añadió.

Dentro de ese objetivo se enmarca el curso que se imparte en Navalmoral, financiado por la Diputación, para jardineros municipales.

«No se trataba de hacer un curso más, sino de ofrecer una formación integral. Y para ello contamos con los mejores, con expertos y profesionales de la Asociación Española de Arboricultura, que es una referencia a nivel internacional», apunta González Mazón.

Durante las dos primeras jornadas Luis Alberto Díaz se ha ocupado del bosque urbano, de la biología arbórea, de cómo funcionan los árboles, de la poda o de la gestión del riesgo. El miércoles el ponente será Miguel Ángel Nuevo.

Se planta mal y se poda mal

De la intervención de Díaz nos quedamos con una de sus contundentes frases: «se planta mal, se poda mal y vamos hacia un proyecto de ciudad completamente erróneo. No hemos acertado con los árboles que hemos plantado, primero porque se plantan mal y segundo porque se podan mal. No tenemos el concepto de que la poda no se debe realizar a no ser que sean frutales. En los ornamentales no debe hacerse, porque solo generan gastos y una estructura de árbol deficitaria, que luego se caen y se rompen. Y cuando se caen ramas y dañan a gente es debido a podas mal ejecutadas. Y da igual donde, norte o sur, en España es generalizado. Siempre digo que somos los mismos con distinto acento».

De ahí que en sus charlas traten de hacer entender que ha habido «malas praxis» y marcar las directrices internacionales sobre cómo debe ser un proyecto de ciudad, «en el que el árbol es una herramienta de vida fundamental».