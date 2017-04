IU pide mejoras en el transporte público con Mérida y Guadalupe

Izquierda Unida lo ha denunciado y el alcalde, Alberto Casero, lo ha corroborado. Viajar en transporte público entre Trujillo y ciudades como Mérida y Guadalupe no siempre es fácil.

El edil de la coalición, Joaquín Paredes, va a más allá. Sostiene que la comunicación con esos dos enclaves turísticos en autobús se hace «casi imposible». Uno de los problemas es que la línea que une Trujillo con la localidad 'romana' está concedida a una empresa y no la explota, según Paredes. Añade que este tipo de inconvenientes «hacen un flaco favor a la ciudad, que tiene un enclave fenomenal», para que sea el centro de operaciones de turistas. Ante esta situación, solicita que los municipios como el trujillano hagan presión a la Junta para que regule esta situación.

Casero reconoce que es una cuestión complicada. Avanza que la Junta se está replanteando una reforma de las rutas de autobuses de la región. Por ello, convocó hace unos meses a una reunión a los alcaldes para pedir opinión. En ese encuentro, se dijo que hay muchas rutas que son deficitarias. En relación a Trujillo, el primer edil sostiene que los horarios existentes de autobuses para Mérida o Guadalupe no son los mejores ni para el visitante, ni para los vecinos que quieran hacer algún trámite. Por ello, no tiene ningún problema en que se haga una moción instando al Ejecutivo regional a mejorar este sistema de comunicación. No obstante, el mandatario trujillano cree conveniente que se implique el sector turístico con la puesta en marcha de autobuses para viajar a esas u otras localidades.

Fuentes de la Consejería de la Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se han referido esta problemática, explicando de forma genérica las gestiones que se están haciendo.

Adjudicación

Recuerdan que la mayor parte de los servicios regulares que se prestan fue adjudicada hace varias décadas a distintos los operadores. Reconocen que, con el transcurso del tiempo, se han generado nuevas necesidades. Por ello, «para absorber las nuevas demandas han sido modificados los contratos existentes, introduciendo los nuevos flujos de viajeros originados o adjudicándolos, mediante la constitución de pequeñas concesiones, según las circunstancias», señalan.

Estas mismas fuentes detallan que, con el fin de ordenar adecuadamente este sistema, ha sido contratada una asistencia técnica para elaborar y ejecutar el proyecto 'Reestructuración de los servicios de Transporte Público de viajeros por carretera en Extremadura'. Su objetivo es el diseño de la nueva red de servicios de transporte público, así como la definición del marco jurídico, económico y administrativo que sustente su prestación. De estos pasos ya han sido informados los alcaldes de la región. También se ha pedido su colaboración para que den a conocer las necesidades existentes, añaden.

Las concesiones que resulten, ahora en estudio y definición, tendrán un plazo de vigencia de 10 años.