Enfado por la obligación de parar las obras en la iglesia de San Francisco por la llegada del primilla

El enfado por la obligación de parar las obras en la cubierta en la iglesia de San Francisco continúa. Los responsables del consejo económico, con su sacerdote a la cabeza, José Conde, siguen sin entender esta medida. Viene provocada por el inicio de la época de la llegada del cernícalo primilla a la ciudad, que es zona especial de protección de aves. Por ley, esta paralización durará hasta el 15 de julio. Estos responsables insisten en que los trabajos que se estaban llevando a cabo no afectaban a este animal. Por ello, se pidió una prórroga a la Consejería de Medio Ambiente de un mes para la finalización de las obras o intentar llegar a un acuerdo. Se argumentó que en la zona de actuación, como es el cupulín y paredes del casetón de la cúpula, no hay mechinales. Tampoco hay nidos de primilla en la cubierta, ya que está realizada con teja curva árabe sobre panel de fibrocemento desde 1970. Los mechinales que hay están en la espadaña y son pasantes de un lado a otro del muro. Por todo ello, no hay evidencias de cernícalos, indican.

Tras llamadas y conversaciones con diferentes dirigentes, al final, por mediación del PSOE de Trujillo, se concedió un aplazamiento hasta el 6 de marzo, «cuando ya estaban retirados los andamios», según explica el párroco.

Responsables del consejo económico reiteran que esta interrupción supone un perjuicio económico tanto a la empresa constructora, que ha tenido que dejar estos trabajos, como a la parroquia. Ya solo el montaje y desmontaje de la estructura de andamios supone un coste de 10.000 euros. «¿Ahora, quien paga eso?», se preguntan. Además, creen que puede provocar el desánimo de trujillanos que colaboran con sus donaciones para sufragar los gastos de esta rehabilitación.

Responsables de la parroquia lamentan que la Junta no les concediera la prórroga que solicitaron

Estas mismas fuentes señalan que esta paralización también puede afectar al edificio, puesto que las obras no están terminadas y se deja al descubierto los paramentos, quedándose expuestos a la lluvia. Puede provocar humedades en el interior. Además, sin esa restauración no se podrán acometer otras actuaciones previstas, como es la recuperación del retablo.

El enfado también viene dado porque esta paralización se produce cuando hubo una tardanza en la concesión de la licencia de obras. Recuerdan que se solicitó en el Ayuntamiento el 20 de junio. Un mes después, la Comisión del Plan Especial del Conjunto Histórico informó favorablemente de esa solicitud.

«La paralización supone un perjuicio económico y puede afectar al edificio por la humedad», afirman

Tras pasar por las administraciones competentes, la parroquia la recibió a principios de noviembre. Consideran que si se hubiesen agilizado esos trámites, las obras estarían completadas. También se han producido otros problemas, como las lluvias y las heladas que impedían ejecutar los morteros de revestimiento y su fraguado.

Estos responsables reconocen que hay que proteger el cernícalo primilla, pero también los edificios históricos de Trujillo.