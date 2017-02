«Salid, disfrazaos, cantad, que ha llegado el Carnaval», dice la pregonera Rosa Bautista

Primero, las felicitaciones. Después una referencia a la historia. Más adelante el presente y, para terminar, el futuro de la fiesta. Así dividió la periodista Rosa María Bautista el pregón del Carnaval que ofreció anoche en la caseta municipal, abriendo una fiesta que se prolongará hasta el Miércoles de Ceniza.

Las felicitaciones las hizo extensivas a todas las personas, entidades y colectivos «que nos van a permitir vivir seis maravillosos días de fiesta», de los que ella es la pregonera. Algo que considera como «haber recibido el carnet de identidad morala de por vida», y más cuando han sido pocas las mujeres que han ejercido como pregoneras.

«Verán, si el Carnaval de Navalmoral ha llegado hasta aquí, superándose año tras año, es porque ha sabido evolucionar y aguantar las malas rachas, dijo. Porque ha pasado de aquellos primeros desfiles, tímidos y silenciosos a luchar, primero, por arrancar aplausos de los espectadores; luego por tener música propia con la que poner ritmo a toda esa fuerza contenida que los protagonistas llevaban dentro y al final por convertirse en el espectáculo audiovisual, lleno de arte, imaginación, belleza y colorido que es hoy», dijo la pregonera.

Rosa Bautista:: MAM

Pero también, a juicio de Bautista, porque se ha procurado mantener la tradición con el disparatado desfile de los lunes; «porque se han probado nuevas ideas y unas han funcionado y otras no, pero se ha seguido tirando del carro; porque ha resistido a lluvias y vientos y porque ha incorporado, con actividades propias y participando en las comunes, a niños y jóvenes. Ahí, en ellos, está el futuro», continuó.

Un futuro que está por escribir, y en el que cree se debe mirar hacia adelante teniendo como armas los valores que encarna el Carnaval. Para Bautista, esos valores son creatividad, imaginación, trabajo, esfuerzo, caminar codo a codo con tu equipo, acoger y aprender de lo que viene de fuera, compartir, ser libres y confiar en los proyectos. «Así ganaremos el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional».

La despedida, en rima

La sorpresa llegó en la despedida, con unas rimas «a la manera» de Rosa Bautista. «Moralos de aquí y de fuera/Cerrucos y Percheleras/Y desde el Parque a las Minas./Mirad que la vida es corta/Que el tiempo no corre, vuela,/Que siempre las alegrías/Duran menos que las penas./Pero no contemos males/Si el año fue bueno, vale/Y si malo, ya ha 'pasao'/Salid, disfrazaos, cantad/Que ha llegado el Carnaval/Y me han 'mandao' pregonar/¡Que nos quiten lo 'bailao'!»

Horas antes del pregón el protagonismo fue para los cerca de 800 alumnos y profesores de los institutos Albalat y Zurbarán y del CRA Río Tajo que participaron en el animado y colorista desfile estudiantil. Después para Alba Gregorio Bermejo y Paloma Esperanza Navarro, coronadas reinas, sus damas y la alcaldesa, Raquel Medina, invitando a disfrutar de la fiesta, para cerrar la primera noche de fiesta la murga Semos Faratabailes y una verbena.

La cita más destacada del sábado será el 'Cómete el Carnaval por una pata', en la que grupos formados por un mínimo de doce personas, disfrazados de una misma temática, recibirán una paletilla de jamón. Sin olvidar los viajes del tren turístico, los talleres infantiles, un recital de copla, el concurso '¿Cómo me suena?' o una nueva verbena.