III Torneo Benéfico de Pádel los días 17, 18 y 19 de febrero

Deporte y solidaridad se volverán a unir los días 17, 18 y 19 de febrero en la ciudad trujillana. Se debe a la celebración del III Torneo Benéfico de Pádel en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, actividad organizada por 'Pádel Trujillo', situado en el polígono industrial 'Arroyo Caballo'. Las parejas interesadas se pueden inscribir en Primera Categoría, Segunda e iniciación, en la modalidad masculina. También habrá una categoría femenina. El plazo para apuntarse termina el 13 de febrero y hay que abonar diez euros por participante. La recaudación íntegra irá a parar a la AECC, según manifiestan fuentes de la organización.

Los responsables esperan que esta iniciativa tenga una buena aceptación, debido al auge que está teniendo este deporte en la ciudad trujillana, sobre todo, con la puesta en marcha de la escuela 'About The Padel'. Ya, el año pasado, en este torneo, se apuntaron cerca de 30 parejas, no solo de Trujillo, sino también de otras localidades aledañas. De hecho, ya hay parejas inscritas de diversos municipios. Los regalos para los ganadores serán material deportivo y productos extremeños.