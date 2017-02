De la guitarra eléctrica al Barroco

De Argentina a España. De tocar con grupos de rock y punk de Navalmoral a compaginar su puesto docente en el Conservatorio de El Escorial, como profesor de música antigua, con actuaciones por medio mundo. Esta ha sido la evolución de Ramiro Morales, argentino de nacimiento y extremeño de adopción desde 1991. Tanto es así que considera a Extremadura su primera casa, pues esta región fue la que lo acogió cuando sus padres emigraron desde Argentina, a medio camino entre Peraleda de la Mata, donde reside su familia, y Navalmoral, donde estudió y pasaba gran parte del día

Su actuación ante los Reyes con el grupo Zarabanda, en el acto de clausura del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, es una magnífica excusa para hablar con este singular músico, ahora instalado en Madrid, pero que regresa a Extremadura cada vez que tiene ocasión.

Ramiro respira felicidad, y eso se nota en su conversación. Hace lo que le gusta. Lo tuvo claro prácticamente desde que llegó a España, siendo un niño. Empezó entre los años 91 y 92 en la Escuela Municipal de Música de Navalmoral. Se apuntó a clases de guitarra clásica, al tiempo que empezó a hacer sus pinitos con grupos de música locales. «Elegí música clásica porque me gustaba el instrumento, la guitarra eléctrica, y quería estudiar bien. Y para eso tienes que estudiar solfeo, la teoría, armonía, hay que ir al conservatorio...», subraya.

De aquellos inicios ha pasado ya un cuarto de siglo (tiene 41 años) que Ramiro no ha desaprovechado. Tras la guitarra clásica decidió especializarse en música barroca y renacentista, algo tan antiguo que, paradójicamente, puede sonar a nuevo en materia docente. De hecho comenzó a enseñarse en el Conservatorio hace solo una década.

«Tiene mucha proyección, más que la guitarra clásica», señala, añadiendo que gracias a esta especialidad ha podido participar en las bandas sonoras de dos películas ('Juana la loca' y 'La conjura de El Escorial'), documentales y ciclos de música antigua, «que por originales son muchos más vistosos que la música de guitarra clásica», actividades a las que une música para obras de teatro.

«Las representaciones de época necesitan ambientación, tanto de vestuario como de música», destaca, a la vez que apunta otro dato.

«Músicos que tocan instrumentos antiguos de cuerda pulsada con suerte pasarán de 100, mientras que en guitarra clásica hay miles».

Dos facetas

Su evolución le ha llevado a desarrollar su profesión a través de dos facetas. Por un lado, la docente, y por otra, la necesidad de actuar, de viajar. Algo que lleva a cabo gracias a los numerosos conciertos en los que participa, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Aunque no tiene grupo propio, colabora con varias formaciones que hacen música barroca o renacentista propia o jazz con música barroca. «Y esas colaboraciones son las que me permiten viajar por buena parte del mundo. Eso es lo que más feliz me hace, poder tocar con gente y viajar», afirma de forma contundente. Y es que además de toda la geografía nacional, y de la europea en general, ha hecho sonar sus instrumentos en países como Japón, su Argentina natal, Corea, Chile, Argelia, India o Jordania, entre otros.

En cuanto al futuro más inmediato, entre sus proyectos figuran la grabación de dos discos con grupos con los que colabora, varios conciertos, una gira por Panamá y el estreno de sendos programas con un violinista y un laudista.

Para concluir, Ramiro Morales insiste en que es un enamorado de la región y un apasionado del campo, por lo que tiene la intención de instalarse en Peraleda, si bien asume que su faceta musical, y más la música barroca, la desarrolla mejor en Madrid que en Extremadura... «de momento».