El nuevo convenio municipal afecta a unas 200 personas

Equilibrado, justo y adecuado. Así definió la alcaldesa, Raquel Medina, el nuevo convenio laboral del personal del Ayuntamiento que firmó en la tarde del miércoles con los sindicatos con representación municipal, CSIF, CC OO y UGT, de quienes destacó el diálogo y su voluntad de entendimiento.

El acuerdo lo presentaron ayer la alcaldesa y tres de esos sindicalistas, Agustín García, María Sánchez y Faustino García Chaves, aunque no profundizaron en aspectos concretos a la espera de que sea ratificado por el pleno, puesto que si bien los portavoces municipales estaban informados de las negociaciones, no conocen el acuerdo final. «Es una buena noticia», empezó diciendo Medina. Para la alcaldesa es importante poner de relieve la recuperación de la negociación colectiva cuando el empleo no atraviesa por sus mejores momentos en cuanto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. «Por eso es de alabar, y un orgullo compartido, que se pueda negociar hasta el último punto, en un buen ambiente de trabajo, y que no haya ningún obstáculo que impida formalizar el convenio de una manera unánime», dijo. Asimismo aseguró que si se ha tardado un año es porque se ha querido perfilar un convenio que sea justo, adecuado y equitativo, y en el que nadie sea más o menos que nadie. «Parecen cosas obvias, pero son cosas que se han recuperado, porque antes no estaban contempladas», dijo.

Sobre los aspectos más importantes destacaron la funcionarización de los trabajadores que sea posible y el inicio de la carrera profesional, «que se hará en distintas fases dependiendo de los niveles que existen». En los dos casos se creará una mesa para elaborar un reglamento que permita iniciar el procedimiento, aunque para la carrera profesional ya se incluirá una partida en el presupuesto del 2018 para acometer el primer nivel.

También destacaron las mejoras que se han introducido en el Anexo 1, el que afecta a los temporales, tratando de equiparar sus derechos salariales y sociales con respecto a fijos y laborales, como vacaciones, asuntos propios o días de permiso.

«Quizá sea uno de los mayores logros en este año y medio de gobierno», dijo Raquel Medina. Y más por como se ha conseguido, negociando un borrador conjunto que presentaron los tres sindicatos de una manera «afable, cordial, de total entendimiento, tolerancia y respeto», que ha llevado ella personalmente. De ahí su agradecimiento a los delegados por su actitud y por la labor que realizan los sindicatos.

«Debe ser un ejemplo a seguir para las negociaciones que se hagan a partir de ahora, porque queda mucho por hacer en relación a los empleados municipales», añadió.

Valoración sindical

Más escuetos fueron los representantes sindicales. Agustín García, de CSIF, hizo una valoración positiva, además de ensalzar «el entendimiento y la buena armonía», mientras que María Sánchez, de UGT, se mostró contenta con los logros conseguidos. El más incisivo fue Faustino García Chaves, de CC OO, quien destacó un talante negociador «que se echaba en falta». El nuevo convenio afecta a cerca de 200 trabajadores, de los que 120 son funcionarios y laborales. El resto son temporales dentro de los distintos programas regionales o provinciales en marcha.