Coria inicia una campaña para que los vecinos cumplan las ordenanzas municipales

Coria inicia esta semana una campaña de concienciación cívica y educativa. Así lo explicó ayer el alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Enciso Cavia y el Jefe Accidental de la Policía Local, Joaquín Barrio Goñi.

García Ballestero comentó que se trata de una campaña que tiene como objetivo «concienciar a la ciudadanía y cumplir las ordenanzas municipales de convivencia, de tráfico y movilidad para vehículos y personas».

En este sentido y teniendo en cuenta las últimas modificaciones de circulación en la avenida y otras zonas, se pretende garantizar la seguridad y accesibilidad, así como también el uso de los espacios públicos de las vías y el fin al que se destina cada uno de ellos, como son estacionamientos, pasos de peatones y carriles de circulación.

Por su parte, Barrio Goñi manifestó que no se trata de obtener ningún objetivo económico «ni hay un problema real en la ciudad sino que hay que concienciar sobre el comportamiento no solidario y no cívico que existe». El primer edil resaltó la importancia de esta iniciativa y considera que ello redundará en una mejora en la calidad de convivencia y por lo tanto de la imagen de Coria como la ciudad que todos deseamos, pacífica, cívica y educada. De esta manera, «será un ejemplo para los visitantes y para nuestras futuras generaciones», dijo. Por último, el Ayuntamiento y la Policía Local solicitaron la implicación, participación y colaboración de todos para conseguirlo.