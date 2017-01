'2DKVs' hacia el emprendimiento

Han recorrido cientos de kilómetros, quizá no en las condiciones más cómodas. En alguna ocasión, incluso, han tardado más horas de la cuenta para llegar al destino fijado. Han pasado los días de un sitio para otro, con agendas apretadas, con madrugones, con charlas, entrevistas y encuentros. Cada participante lo ha interiorizado de una forma. Sin embargo, todos coinciden en que «ha sido una experiencia inolvidable». Tienen claro que les ha servido para aprender, compartir, convivir, disfrutar y, sobre todo, parar abrir los ojos a otras realidades. Todo ello bajo el paraguas del emprendimiento, aderezado con grandes dosis de ilusión.

Así se puede resumir la primera parte del proyecto llamado '2DKv, viaja, aprende y comparte emprendimiento', promovido por el Ayuntamiento, a través del iNovo, y del que se han beneficiado jóvenes que forman parte de este centro de emprendimiento. Esta iniciativa ha sido subvencionada por la convocatoria estatal de ayudas para la cofinanciación de actividades en materia de Juventud, producto del convenio suscrito entre el Instituto de la Juventud de España y la FEMP. El proyecto no ha terminado. Ahora queda dar a conocer la experiencia vivida, para transmitir esos valores de la cultura emprendedora.

Centros que son referente

Ahora el objetivo es dar a conocer la experiencia vivida a través de diferentes formas

La iniciativa ha consistido en hacer dos viajes, con diferentes rutas, para conocer centros de innovación de España, que son un referente. Todo ello ha contado con un presupuesto ajustado.

La primera expedición tuvo lugar a finales de octubre. Con mochila en mano y dos furgonetas, 14 jóvenes se lanzaron a la aventura enriquecedora. Su primer destino fue el País Vasco y Cataluña. Tuvieron la oportunidad de conocer centros de innovación de Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Una de las visitas destacada por algunos participantes fue al 'Basque Culinary Center', dirigido por John Etxeberría. Este joven posee «un fascinante templo mundial de la innovación gastronómica», explica el trujillano Manuel Díaz, que pertenece al iNovo con un proyecto de impresión 3D, aplicable a la educación.

Estos viajes han servido a estos jóvenes para aprender y conocer otras formas de trabajar

Tras las tierras vascas, se fueron a Barcelona. En este lugar, visitaron Impact Hub, que es una comunidad de emprendedores. Además, se entrevistaron con Toni Mascaró, que tiene como objetivo convertir a Barcelona en 'Ciudad Emprendedora para 2020'.

La segunda ruta se realizó a finales de año. En unos cuantos días muy apretados, estuvieron en Madrid para ver el centro de programación neurolingüística (PNL). También disfrutaron del Impact Hub de la capital de España y del campus de Google. Al día siguiente, tras pasar noche en Trujillo, se dirigieron a Sevilla para disfrutar del gran parque Tecnológico de la Cartuja. La experiencia terminó en Málaga. En esta ciudad, aunque se visitaron algunas instalaciones, los encuentros previstos no se pudieron llevar a cabo, debido a que era fin de semana y al diluvio que cayó esos días, según explica otro de los participantes, David Hueso.

Grupo participante en la primera expedición. / Dual Stock

Lecciones magistrales

Pasadas ya unas semanas de esos viajes, nadie se olvida. Además de recibir 'lecciones magistrales' y de conocer otras realidades, los emprendedores trujillanos mostraron sus proyectos. Manuel Martín asegura que ha sido una vivencia «muy enriquecedora». Apunta que le llamó la atención, sobre todo, Sevilla, ya que no se esperaba su nivel de innovación. No tiene dudas de que estos viajes le ha servido no solo para aprender y conocer otras forma de trabajar, sino también para «sentir la innovación». Insiste en que la experiencia ha sido totalmente positiva, pese a las trece horas que tardó la furgoneta donde él iba de Trujillo a Vitoria debido a distintos problemas.

Las hermanas Marín Avís también han participado en este proyecto. Miriam está ejecutando con la ayuda del iNovo un proyecto para convertir a Trujillo en un punto accesible para las personas con discapacidad visual. Asegura que estas expediciones le han supuesto «un antes y un después en su empresa». Ha tenido la oportunidad de conocer, hablar y conseguir contactos para poder desarrollar su idea empresarial. «Es curioso cómo destaca la profesionalidad de los vascos, frente a la pulcritud de los andaluces». Su objetivo era «sentir ver, oler y buscar inspiración para seguir creando» y lo ha conseguido.

Su hermana Esther detalla que se ha tratado de aprender en cada sitio para mejorar. «Ha sido una pasada» asevera. Ella está dedicada a un proyecto relacionado con diseño de joyas.

Otro joven participante ha sido Jesús Corbacho. Bajo el auspicio del iNovo ha creado la empresa Eureka medicina y cirugía'. Ofrece servicio de planificación quirúrgica para cirugías complejas, traumatología y ortopedia. Sostiene que, con esta experiencia, ha cambiado su visión del mundo empresarial y del emprendimiento. Destaca los pasos que los emprendedores van dando en determinados centros de innovación y cómo esos pasos están monotorizados por una empresa. Le ha llamado la atención, sobre todo, los viajes realizados a Vitoria y Bilbao, así como a Sevilla.

A su compañero David Hueso, lo que más le ha gustado ha sido Madrid, no solo por los encuentros mantenidos. Pone de manifiesto, sobre todo, la sesión mantenida con Ángela Tejero, directora de PNL Madrid. También resalta la visita a Google España.

Más allá de ese aprendizaje, tanto unos como otros, han destacado esa convivencia de varios días, donde no solo compartían encuentros con profesionales, sino también horas de carretera, habitaciones con literas, así como las tradicionales comidas en mejores o peores sitios. «Nos hemos conocido todos mejor y esos ayuda a que la comunidad iNovo se haga más fuerte», sostiene Hueso. De hecho, uno de sus momentos especiales fue una cena en un monte con vistas a Barcelona compartiendo todos los compañeros esta experiencia. Corbacho insiste en la idea en que ha ayudado a estrechar lazos y conocer otros puntos de vista de los participantes que no se conocían hasta ahora.

Finalizados los viajes, estos jóvenes emprendedores están recopilando el material para poder hacer «una revista de emprendimiento, donde cada uno cuente la experiencia vivida». Para ello, se han dividido el trabajo. Como uno de los objetivos es divulgar esa cultura emprendedora, se pretende ir a los institutos de la zona a contar los resultados de este proyecto y cómo les ha cambiado la vida como emprendedores, explica Jesús Corbacho. Manuel sostiene que será una forma de animar a que emprendan y que no tengan miedo. «De este modo, puede salir una segunda generación para el iNovo», añade.