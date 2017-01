El norte de la provincia cacereña continúa este viernes en aviso amarillo por nieve

El norte de la provincia de Cáceres continuará este viernes, 27 de enero, en aviso amarillo por nieve, que se prolongará hasta las 18.00 horas.

Según la AEMET, continuarán las lluvias generalizadas que tenderán a disminuir durante la tarde por el oeste. Los chubascos serán más intensos en el Sistema Central y Las Villuercas.

Las temperaturas mínimas continuarán en ascenso y las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. También se esperan heladas débiles en el Sistema Central.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la cota de nieve se sitúe entre los 1.300 o 1.400 metros, para terminar sobre 900 o 1.000 a última hora del viernes y afectará principalmente al Sistema Central, donde pueden darse espesores mayores por encima de 1.400 metros.

Ante esta previsión, el 112 recomienda no realizar viajes a no ser que sea necesario, no viajar solo y hacerlo en transporte público, así como llevar cadenas, el depósito lleno y un teléfono móvil, evitando conducir de noche.

En casa, aconseja tener material de calefacción, linternas con baterías cargadas y un teléfono para comunicarse con el 112 en caso de emergencia, según informa el 112 de Extremadura.