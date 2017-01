San Martín reivindica los permisos para las obras de una de sus capillas

La parroquia de San Martín acometió mejoras en el retablo de la capilla de Los Mártires de Trujillo, con las imágenes de San Hermógenes y San Donato, dentro de las remodelaciones promovidas por el mecenas José María Pérez de Herrasti en el mismo templo. A los pocos días de su inicio, esta obra fue precintada por la Guardia Civil ante una denuncia por el hallazgo de unos huesos. De aquello ya hace casi dos años. Tras el proceso judicial correspondiente, la denuncia se archivó y la capilla se desprecintó, según explica el párroco, Miguel Ángel Ventana. Sin embargo, esta actuación sigue paralizada por la falta de los permisos correspondientes, a pesar de haberlos solicitado en varias ocasiones. La intención es que vuelva esa capilla al estado natural.

Su retablo, del siglo XVIII, en la actualidad, está apuntalado «casi en el aire», lo que provoca que se esté dañando. De hecho, como no está bien sujeto, la parte de arriba de la estructura ha vencido un poco. Debido a la antigüedad de sus maderas, no descarta, incluso, que pueda haber peligro de la caída. Sin embargo, pasa el tiempo y «nadie da ni respuesta y una solución». Este sacerdote no entiende que no se pueda continuar con estas obras, porque el proceso judicial ya se terminó. Recuerda que la responsabilidad de este tipo de proyectos es de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento.

Durante un tiempo, esta capilla estuvo tapada con una lona. Después, se decidió descubrirla y colocar las imágenes. Ventana reconoce que no es la mejor visión para los turistas que acceden al templo. Por ello, insiste en que es necesario que se reinicien las mejoras para poner la base del retablo, que ahora está quitado, pero sin las autorizaciones correspondientes no se puede. Recuerda que la obra original pretendía restaurar ese espacio, como ya se ha realizado en otras partes de la iglesia. Ante esta situación y tras varias solicitudes, cree que hay cierto abandono. Además, «los trámites burocráticos se eternizan sin saber por qué», añade.

Ante estas manifestaciones del párroco, fuentes municipales sostienen que se están haciendo los informes pertinentes, que tienen su complejidad por las características de este edificio histórico. Recuerdan que se intenta dar todas las facilidades y añaden que Ayuntamiento no fue quien precintó la obra.