La ronda de San Lázaro contará con un acerado

Quizá, la obra no pase a la historia por su repercusión. Tampoco supondrá un desembolso de muchos ceros. Sin embargo, será importante porque ha sido demandada en varias ocasiones por numerosos vecinos, mayores y pequeños. Se trata de las mejoras que realizará el Ayuntamiento en la ronda de San Lázaro, vía que une la plaza de toros, con el parque de San Lázaro.

El concejal de Obras, Juan Jesús Martín, explica que la idea es hacer una acerado en el margen derecho, dirección coso taurino, ahora inexistente. No hará falta estrechar la vía, puesto que hay terreno suficiente junto a ella. Reconoce que esta actuación es necesaria porque es un camino muy transitado. Prueba de ello es que muchas personas lo utilizan para pasear y para hacer deporte. Este camino también da acceso al campo de fútbol de césped artificial, que es muy concurrido por jóvenes, tanto los días de diario, como los fines de semana, con las competiciones. Esos usuarios, en muchas ocasiones, tienen que compartir el espacio, que no es demasiado ancho, con los coches, que no siempre pasan a baja velocidad Por tanto, el edil no tiene dudas que el nuevo acerado evitará situaciones de peligro. Estas obras ya han comenzado con la delimitación del terreno. Martín apunta que se puede tardar unos tres meses. Supondrá una inversión de cerca de 100.000 euros.

Esta ronda ya hace años que fue asfaltada. A partir de ese momento, comenzó a utilizarse de forma más asidua por la ciudadanía. Sin embargo, siempre ha estado presente esas reivindicaciones para mejorarla. De hecho, en alguna ocasión, esa petición se ha planteado en sesión plenaria. Vecinos han pedido distintas actuaciones, como medidas para que los vehículos aminoren su velocidad. La última mejora realizada fue dotarla de alumbrado público mediante farolas con autonomía de energía solar. Ahora llegará ese acerado para poder pasar y correr por este lugar de forma más segura y cómoda.

19 empresas han presentado oferta para hacer la remodelación de Ramón y Cajal

El edil también ha destacado las obras ya iniciadas de la calle García de Paredes, que contaba que numerosos baches. Detalla que un tramo estaba englobado en los planes provinciales de Diputación Provincial de Cáceres. Sin embargo, lo que se ha pretendido es no dejarla a media y acometer la obra en su totalidad. Por tanto, la otra parte será financiada con fondos propios. Consiste en el cambio de canalizaciones. Seguidamente, se pondrá un firme con rollos, como está el resto de la vía. Antes, el firme era de asfalto.

Mientras que se ejecutan esas obras, otra está pendiente. Se trata de la ambiciosa remodelación de la avenida Ramón y Cajal, en su margen izquierda dirección Cáceres. El concejal delegado recuerda que ya han comenzado a abrirse los sobres de las entidades que forman parte del proceso de selección. En total, se han presentado 19. Por ahora, los técnicos deben revisar y valorar los proyectos presentados, según lo detallado en las bases. Una vez hechas las puntuaciones, se tendrán que ver las valoraciones económicas de cada una de las entidades.