Una campaña trata de prevenir trastornos alimentarios

El Jardincillo se va a llenar durante un mes de láminas para informar y concienciar a los viandantes sobre los distintos tipos de trastornos alimentarios, cómo detectarlos y consejos para prevenirlos, dentro de una campaña puesta en marcha por la concejalía de Sanidad y Consumo dirigida especialmente a alumnos de Primaria. En la presentación de la iniciativa la concejala del área, Techi García, explicó que la obesidad o la anorexia son dos problemas de salud pública importantes, pero que en los últimos tiempos se están detectando nuevas situaciones.

Afectan, sobre todo, a la población más vulnerable, los jóvenes, que a partir de los 11 o 12 años ya empiezan a preocuparse por su cuerpo, muchas veces de manera obsesiva influenciados por la publicidad, la televisión o las redes sociales. Sin olvidar las dietas que se realizan sin consejo médico, que al final pueden suponer un problema mayor.

La campaña se ha iniciado con talleres de sensibilización y prevención para alumnos de 5º de Primaria en los colegios Campo Arañuelo y Sierra de Gredos, que seguirán hoy en el Pozón y el Almanzor, a cargo de Manuel Antolín, psicólogo de la Asociación para el Tratamiento de los Trastornos Alimentarios de Extremadura, Adetaex.

A esos talleres le seguirán el reparto de folletos informativos para jóvenes, padres, madres y educadores y las láminas que se expondrán hasta finales de febrero en el Jardincillo. En ellas se habla de los factores de riesgo, las influencias, las redes sociales, la importancia de la familia como agente social, la necesidad de seguir una dieta equilibrada o problemas menos conocidos pero que van en aumento, como la ortorexia o la folioreixa.

'Tu cara o tu cuerpo, no te llevarán a ser el/la mejor', 'Que no se metan en tu cabeza, tú eres más que una imagen' o 'No se nace odiando nuestro cuerpo, es algo que aprendemos', son algunos de los mensajes que se lanzan.

Se repetirá en verano

La campaña se repetirá en verano, una época en la que se incrementa la preocupación por el cuerpo.