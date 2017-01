"Acabo de vivir la peor situación de mi vida". Así se expresa el disc-jockey extremeño Carlos Chaparro que ha vivido en primera persona el tiroteo en una discoteca mexicana en la que ayer muerieron cinco personas.

El dj de Moraleja se encontraba en la discotea Blue Parrot durante un festival de música electrónica en la turística Playa del Carmen y lo sacaron rápidamente, junto a unos amigos portugueses. "Pensaba que estaban tirando cohetes por ser el último día del festival", narra en un vídeo. "Empezaron a llegar diciendo: correr, correr que son disparos".

Chaparro cuenta aún con la voz afligida que creía que no viviría para contarlo. "Al salir a la calle oímos otra vez disparos y ahí pensé que íbamos a morir todos porque no sabíamos lo que estaba pensando, ni siquiera si estaba disparando una persona, dos o cuatro", sentencia.

"He pasado como repito la situación más desagradable de mi vida corriendo sin saber donde ir con una estampida y la gente huyendo, perdido de mis amigos sin saber como estaban. ¡uffff! Joder. México es un país muy lindo con unas grandes personas pero hay gente que ensucia esto. Solo dar las gracias a dios por estar vivo porque he visto gente caer delante mía, DIOS QUIERA QUE NO HAYA MÁS VICTIMAS, por favor NO MÁS ARMAS EN DISCOTECAS. Una vez más, gracias DIOS MIO", escribe en una red social el extremeño.