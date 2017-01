Arco Iris no desfilará en Navalmoral por primera vez en más de 30 años

Pase lo que pase en el próximo Carnaval ya sabemos que habrá una ausencia importante en relación con los anteriores. Pero los anteriores remontándonos más de tres décadas. Y es que por primera vez en 30 años no desfilará la peña más veterana de la fiesta en el apartado de carrozas, Arco Iris, que tan buenos momentos ha proporcionado a vecinos y visitantes con sus originales y llamativas construcciones, como demuestran los numerosos premios que acumula.

Pero en la edición del 2017 no estará, puesto que solo son tres las peñas que han inscrito carrozas y entre ellas no aparece Arco Iris. En cambio sí estarán Los Amigos, Como Tú y El Enigma de la Máscara. Una vez conocida tan significativa ausencia -que se va a notar, y mucho, en los desfiles de domingo y martes- había que preguntar los motivos.

«Alguna vez tenía que pasar», decían a HOY con evidente tristeza fuentes de la peña, que no podrá desfilar este año «por tener muy poca gente. Normalmente nos juntamos más de 20, pero esta vez, por temas de estudio o bajas laborales, no éramos ni diez. Y claro, así no se puede hacer una carroza por mucho que queramos», se lamentan. Pero es que, además, tampoco está garantizado que vuelvan a salir en el siguiente Carnaval una vez superadas las actuales carencias. «De momento no vamos a estar este año. Más adelante todavía no sabemos», afirman. Al margen de sus espectaculares carrozas, sus premios y su presencia cada año en la fiesta, otra particularidad por la que es conocida la peña Arco Iris es por haber surgido de un grupo de amigos a los que unía el fútbol. A ellos se incorporaron, primero, novias y mujeres y más tarde hijos e hijas, hasta formar una gran familia carnavalera que se ha prolongado más de 30 años.

«La sensación va a ser extraña cuando veamos los desfiles como espectadores, porque siempre hemos estado dentro. Pero esta vez no ha podido ser», se lamentan.