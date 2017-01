Este mes se adjudicarán las obras de mejora del pabellón de deportes

Las obras de mejora del pabellón de deportes de Jaraíz de la Vera serán adjudicada este mes, según la Diputación de Cáceres. La institución provincial contesta así, a través del diputado responsable del Área de Infraestructuras, Fernando García Nicolás, a las declaraciones realizadas días atrás por el alcalde jaraiceño, Luis Miguel Núñez, criticando que el año 2016 haya concluido y esta instalación deportiva siga con goteras.

El primer edil de Jaraíz lamentaba en sus declaraciones que en otoño del año 2015 se propuso a la Diputación la necesidad de mejoras en el pabellón y que, pese a que ésta incluyó las obras en el Plan Activa, presupuestándolas en 244.181 euros (de los que aportaría 219.762,90 y el Consistorio 24.418,10), «la mayor parte de este plan se ha ejecutado o licitado, mientras que el proyecto jaraiceño se retrasará, al menos, hasta el 2017».

Pero el regidor jaraiceño añadió además a su queja que no es que las obras no hubieran comenzado, sino que ni siquiera habían salido a concurso.

Y es en este punto concreto donde el diputado García Nicolás aclara al alcalde que «las bases del concurso para llevar a cabo la mejora de las instalaciones deportivas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el día 19 de octubre de 2016». Y añade que «hasta el 14 de noviembre de 2016 se han estado recepcionando las ofertas, tras lo cual se ha procedido a su valoración. Sin embargo, entre las propuestas recibidas algunas de ellas incurrían en bajas desproporcionadas, lo que ha llevado a pedir a estos aspirantes una justificación de esta baja. Hasta que el responsable del Servicio de Arquitectura provincial no ha hecho su valoración, en la que ha excluido estas propuestas a la baja por no estar suficientemente justificadas, no se ha podido aprobar la lista definitiva, lo que se ha hecho en diciembre. Será este mes de enero, por tanto, cuando se convoque la mesa para decidir, definitivamente, la empresa adjudicataria, y proceder a la firma del contrato. Por lo tanto, ya se está en el último paso de todo el proceso», dice.

Concluye el diputado reiterando la necesidad de prudencia por parte de los responsables públicos.