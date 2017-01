Se retrasa el arreglo del pabellón

En el otoño de 2015 el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera presentó a la Diputación de Cáceres como propuesta para los planes de obras y servicios de 2016 el arreglo del pabellón municipal de deportes. Al mismo tiempo, programó el uso del mismo hasta junio de 2016 previendo que las obras arrancarían en el verano. No solo no han empezado sino que no han salido a concurso todavía.

La administración provincial las incluyó en el Plan Activa, presupuestándolas en 244.181 euros, aportando para ello 219.762,90 euros y el Consistorio 24.418,10 euros. La mayor parte de este plan se ha ejecutado o licitado, mientras que el proyecto jaraiceño, lamenta el alcalde, Luis Miguel Núñez, se retrasará, al menos, hasta este año.

El regidor confía, ha manifestado, que pueda ejecutarse este año, pero aunque se acelere su adjudicación y ejecución no impedirá que otra temporada más los deportistas jaraiceños sigan mojándose los días de lluvias por culpa de las goteras que tiene el pabellón.