El próximo fin de semana, I Torneo Internacional de Fútbol Alevín 'Ciudad de Coria'

El I Torneo Internacional de Fútbol Alevín 'Ciudad de Coria' Cahersa/Vilasport, que en esta su primera edición va a contar con la participación de algunas de las mejores canteras del fútbol español, así como del vecino Portugal y de Extremadura, se disputará el próximo fin de semana, días 7 y 8 de enero.

En esta primera edición se darán cita equipos relevantes como el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Leganés, Valladolid, Unionistas de Salamanca, Córdoba, Málaga, C. D. Coria, Villa de Moraleja, Ciconia Negra y la Bellota Deportiva ( ambos de Plasencia ), C. P. Vedruna de Cáceres, Asociación Deportiva Templaria de Jerez de los Caballeros, C. D. Badajoz, Escuela de Fútbol 'Emérita Augusta' de Mérida y el A. R. C. B. Valengo de Castelo Branco ( Portugal).

Un total de 16 equipos serán los que en este primer torneo navideño den colorido y concentren en las instalaciones de los campos de La Isla a un gran número de aficionados para ver las evoluciones de los que en un futuro no muy lejano serán figuras destacadas del fútbol nacional.

Este torneo está organizado por el C. D. Coria con la colaboración del Ayuntamiento cauriense.

Horarios y precio

Los partidos se disputarán en el campo de césped artificial César Sánchez, aunque está previsto que algunos de ellos tengan como escenario el campo de fútbol de La Isla. El precio de la entrada para ambos días del torneo será de 3 euros, y con la entrada se tendrá opción a un sorteo de regalos.

El día 7 de enero los partidos se disputarán en horario de mañana y tarde y el día 8 de enero los partidos darán comienzo a las 9 horas, disputándose la gran final a partir de las 13 horas.

En el acto de presentación del torneo, el alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, manifestó que esta actividad deportiva es un apoyo y una promoción del deporte, y en particular al fútbol-base.

Además, en estos días, dijo García Ballestero, Coria va a acoger un buen número de las canteras más importantes del fútbol nacional, convirtiéndose en un referente del fútbol-base.