Villanueva del Fresno pierde las clases de judo con la jubilación de Rebollo El maestro Florindo Rebollo Rebollo. La reanudación de la Escuela Municipal de Deportes no incluye este curso la modalidad deportiva tras 21 años

La Escuela Municipal de Deportes no contará ya con la modalidad deportiva de judo tras la jubilación del maestro Florindo Rebollo Rebollo, que ha estado 21 años al frente de esta disciplina.

Las clases de judo en la localidad dieron comienzo en el año 1996 impartidas por Rebollo, maestro nacional de judo, entrenador de jiu-jitsu y experto en defensa personal. Con su jubilación desaparece el Club Taos con el que ha realizado las clases durante 21 años y por las que han pasado una gran cantidad de chavales de todas las edades del municipio.

Rebollo, que es sexto dan del cinturón negro con 61 años es uno de los pocos de esa edad, de la decena aproximada, que lo ostentan en la región. Hace unos años fue operado de una cardiopatía congénita a corazón abierto, por lo que se le descontroló el tiroides, además es diabético de tipo 2 y desde que sufrió poliomielitis de pequeño, su brazo derecho quedó atrofiado, circunstancias que, sin embargo, no han sido un obstáculo para la práctica de este deporte.

La jubilación ha venido determinada, entre otras cosas, por la disminución progresiva de alumnos en el club.

Comenzó a practicar judo en 1975 en la escuela Neja, cuando se trasladó desde su Táliga natal a Badajoz para trabajar con 19 años. A principios de los 90 creó un grupo de judo en Táliga, formándose entonces como entrenador regional hasta llegar a ser maestro nacional.

Su llegada a Villanueva del Fresno se produjo a través de su hermano y de un maestro del CEIP Francisco Rodríguez Perera quienes le proponen organizar aquí un club de judo, naciendo así el Club Taos en el que se aglutinaron además las localidades de Táliga y Salvaleón.

Por ese club han pasado muchísimos niños, en un principio hubo unos 90 alumnos de la localidad, repartidos en tres grupos diferentes de edades comprendidas desde los 5 hasta los 14 años.

Aunque ya no imparta clases Rebollo no abandonará la práctica del judo, un deporte sin el que no se concibe, pues siempre formará parte de su vida, aunque tenga 80 años seguirá siendo judoka.