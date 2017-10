Un viaje emocionante por el arte y la historia de la provincia

Vengan con nosotros de excursión. Les prometemos un viaje entretenido, emocionante, inesperado, explicativo...

Será entretenido porque no habrá tiempo para el aburrimiento y en cada esquina, en cada calle, nos asombrarán las joyas más delicadas del arte extremeño, será emocionante porque habrá momentos en los que la belleza llenará nuestros ojos hasta embriagarnos de delicia estética, será inesperado porque descubriremos templos, palacios, castillos y plazas que no conocíamos y conjuntos rezumantes de arte e historia capaces de sorprender al viajero más experto. Será, finalmente, explicativo porque nos permitirá entender la verdadera importancia que en la historia del arte español tiene la Baja Extremadura.

A lo largo del mes de octubre, viajaremos por la provincia de Badajoz, visitando detenidamente cada uno de sus 12 conjuntos histórico-artísticos. Este título no es baladí ni se consigue gratis.

Supone que un pueblo o una ciudad atesoran obras de arte y monumentos capaces de resumir la historia de un pueblo. Así ha sucedido con la primera joya pacense que visitaremos: Feria.

Su condición de faro-vigía de la Baja Extremadura nos permitirá tener una visión de conjunto del amplio espacio geográfico que recorreremos. Desde lo alto de la torre del homenaje de su castillo, 40 metros de altura, se distinguen otros conjuntos emblemáticos del arte y la historia como Zafra o Fuente del Maestre, pero también se adivinan a lo lejos las campiñas y las sierras que acogen las singulares esencias monumentales de la provincia.

Vámonos, pues, a hacer turismo cultural. Y nada de lo que veamos nos dejará indiferentes. En nuestro viaje, mientras admirábamos el patio renacentista del Alcázar de Zafra, dos clientes del Palacio-Fortaleza-Parador de Turismo confesaban entusiasmados a un camarero que su excursión matinal por Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra los había emocionado, que no esperaban encontrar lugares tan bellos ni monumentos tan espectaculares y que, además, habían comido muy bien.

CRONOLOGÍA Lunes 2 Feria Miércoles 4 Fuente del Maestre Viernes 6 Zafra Lunes 9 Burguillos del Cerro Miércoles 11 Jerez de los Caballeros Viernes 13 Fregenal de la Sierra Lunes 16 Llerena Miércoles 18 Azuaga Viernes 20 Magacela Lunes 23 Mérida Miércoles 25 Olivenza Viernes 27 Alburquerque

En sus palabras, se resumía la provincia de Badajoz: belleza sorprendente por poco conocida y gastronomía de sabores puros e incontestables: ya sea el jamón ibérico, ya sea un conejo a la Inquisición llerenense o un cachofro de Azuaga, platos tradicionales de los que les brindaremos las claves de su elaboración. Si a ello unimos las fiestas, espectaculares en su sencillez y en su profunda tradición, completaremos la intensidad de este viaje emocionante por las 12 joyas principales de la provincia de Badajoz.

Aquellos clientes del Parador de Zafra de quienes les hablábamos antes apuntaban que, al día siguiente, se dirigirían hacia el Este para conocer dos villas de las que les habían hablado mucho y bien: Llerena y Azuaga.

Sabia decisión. Será precisamente la ruta de estos viajeros la que seguiremos en nuestro recorrido. Mañana lunes, 2 de octubre, visitaremos Feria, el miércoles 4 llegaremos a Fuente del Maestre y el viernes 6 de octubre estaremos en Zafra. Continuaremos nuestro periplo por Burguillos del Cerro (lunes 9 de octubre), Jerez de los Caballeros (martes 11) y Fregenal de la Sierra (viernes 13). El lunes 16 de octubre estaremos en Llerena y el miércoles 18 les contaremos nuestra visita a Azuaga.

Antes, nos referíamos a los clientes del Parador de Zafra y los denominábamos viajeros. Atención a la sutil distinción: no los llamamos turistas porque el turista es quien sigue las sendas establecidas, los caminos trillados y las rutas consabidas y famosas. El turista no deja resquicios a las sorpresas y no descubre, sino que reconoce lo que ya conocía.

Esta búsqueda de las 12 joyas de Badajoz no es para turistas sin criterio, sino que es propia de viajeros de mentes abiertas y mucha capacidad de sorpresa. Lo que vamos a visitar no suele salir en las guías al uso ni protagoniza las ofertas sin riesgo de agencias, que se venden enseguida. Este viaje es otra cosa.

Fíjense, por ejemplo, en el caso de Magacela, nuestro siguiente destino tras visitar Azuaga. Habremos cogido la carretera de Don Benito y viajado hacia el norte. Y allí, casi al final del viaje, Magacela, un pueblo conjunto histórico-artístico fascinante situado lejos de todos los circuitos turísticos y, por ello, un tesoro que el viajero que lo descubre no olvida nunca.

En nuestro viaje, cada lunes, cada miércoles y cada viernes les contaremos en el HOY en papel nuestra visita a una de las 12 joyas de Badajoz, les mostraremos fotografías con perspectivas menos conocidas del lugar y subiremos a las páginas de HOY en las redes sociales la belleza del conjunto en un vídeo de mimada realización.

El viernes 20 de octubre, les contaremos nuestra visita a Magacela y de allí nos dirigiremos a la capital de las joyas de Badajoz y de la región: Mérida, esa ciudad romana concebida para el descanso del guerrero y hoy, dos milenios después, capaz de provocar la intensa emoción del viajero.

Y de Mérida, a la frontera. Acabaremos nuestro viaje cultural por los 12 conjuntos histórico-artísticos de la provincia de Badajoz en dos joyas eternas en las que la gracia de la Raya se sustancia en la arquitectura, las fiestas y la gastronomía tradicional. Olivenza o el equilibrio del arte portugués y extremeño, el miércoles 25 de octubre, y Alburquerque, la plaza fuerte más inaccesible de la España medieval, y su entorno, el viernes 27, cerrarán con broche de diamantes este viaje entretenido, emocionante, inesperado, explicativo...