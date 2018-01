El sorteo especial de la ONCE deja 400.000 euros en Los Santos de Maimona Cupón premiado en el sorteo del pasado día 1.:: L.P. Se han vendido veinte boletos premiados cada uno con 20.000 euros LUCIO POVES Martes, 2 enero 2018, 13:04

El año 2018 no ha podido entrar con mejor pie para algunos vecinos de Los Santos de Maimona que han resultado agraciados con el sorteo especial de la ONCE. María –la única cuponera de la localidad- ha vendido 20 cupones del número 95209 agraciado con el tercer premio del sorteo celebrado el 1 de enero. Cada cupón está premiado con 20.000 euros.

«Estoy más contenta que si me hubiera tocado a mí. Estoy muy contenta por mis clientes ya que los veinte números los he vendido aquí; en un principio creí que habían sido cuarenta, pero luego me fijé en que habían sido veinte los cupones agraciados», afirma a HOY la cuponera.