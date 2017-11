Vecinos de Torrefresneda piden a la Junta que ejecute la sentencia del área de influencia Los vecinos de Torrefresneda han acudido hoy a Mérida para que se ejecute la sentencia que le da 5.437 hectáreas que ahora pertenecen a Guareña / BRÍGIDO La entidad local menor tiene derecho a 5.437 hectáreas que ahora son de su municipio matriz, Guareña, y a recibir los ingresos correspondientes por IBI rústico EFE Martes, 21 noviembre 2017, 13:04

Medio centenar de vecinos de Torrefresneda (Badajoz) se ha manifestado hoy ante la Presidencia de la Junta de Extremadura para instar a la Administración regional a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que otorga a la entidad local menor (ELM) un área de influencia en 5.437 hectáreas.

El alcalde de Torrefresneda -dependiente de Guareña-, Gaspar Morillo, ha dicho en Mérida que día 24 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución de esa área de influencia pero que la Junta de Extremadura «no la ha ejecutado».

La sentencia del TSJEx determina que Torresfresneda dependiente de Guareña, tiene un área de influencia de 5.437 hectáreas en la que la ELM tendría competencia, ha explicado.

Esto supondría que el Ayuntamiento de Torrefresneda ingresara el IBI rústico del área de influencia solicitado, así como «todas las competencias en el ámbito de los caminos, urbanístico o de Guardería Rural».

El alcalde ha aseverado que entiende que el Ayuntamiento de Guareña defienda que «no es justo» este reconocimiento de terreno pero «no entra dentro de la normalidad que planteen pleitos de carácter penal en los Tribunales para demorar el proceso».

En este sentido, ha destacado que «no es un agravio contra nadie» sino que «Torrefresneda ha pedido lo que se ha creído que era justo, y los tribunales así lo han reconocido».

«No estamos pidiendo a la Junta algo fuera de lugar, simplemente que no se dilate más el proceso y que se cumplan las leyes», ha apuntado.

El regidor ha subrayado que cuando el TSJEx ha pedido a la Junta de Extremadura que aclare los motivos del retraso en la aplicación de la sentencia, ésta «no ha contestado».

Morillo ha criticado que no hay «un motivo serio» para no aplicarla, salvo «quererla dilatar para no ejecutarla en último lugar».

Otro de los posibles motivos que ha destacado es que se está promoviendo una modificación de la Ley de Entidades Locales Menores que «ataca a la actual Ley, en la que se reconocen muchos derechos de las ELM y es ejemplo en toda España».

Así, ha apuntado que la nueva Ley puede provocar que, «si se reconoce el área de influencia, quede vacía de contenido».