Un vecino de Fregenal devuelve una cartera con más de 2.000 euros que encontró José Antonio Álvarez, con su amiga Reme. / CEDIDA «De inmediata nos fuimos a buscar a la Policía Local para tratar de localizar al propietario. Creo que es lo correcto», explica José Antonio Álvarez JUAN IGNACIO MÁRQUEZ Domingo, 19 noviembre 2017, 10:28

Un vecino de Fregenal de la Sierra protagonizóen la noche del pasado viernes un gesto que le honra. José Antonio Álvarez Giles, de 33 años, regresaba sobre las diez y media de la noche, junto a su hija Nuria y su amiga Reme Márquez, de cenar en el Bar Nito de la localidad cuando encontró sobre el capot de un vehículo un bolso que alguien había dejado olvidado en este lugar.

«Inmediatamente decidí abrirlo para tratar de saber a quién pertenecía y me encontré con la sorpresa de que en la cartera había algo más de dos mil euros en metálico. Además en el bolso había bastantes participaciones de lotería, un billete de barco para una persona, toda su documentación, unas gafas bastante buenas y numerosas llaves. De inmediata nos fuimos a buscar a la Policía Local para tratar de localizar al propietario. Creo que es lo correcto».

Por lo que pudo comprobar se trataba, supuestamente, de un hombre de Almendralejo, como figuraba en su carnet. «Buscamos un teléfono pero no había ninguno, así que la cosa estaba clara, llevarlo a la Jefatura de Policía. Por supuesto ninguna duda de que lo que tenía, había que entregarlo», explica.

«Nosotros lo depositamos en la Jefatura de Policía y a la media hora o así ya me llamó el propietario, quien me comentó que le habían dado mi número de teléfono y estaba muy agradecido. Hay poca gente que hubiera hecho esto. Muchas gracias, me dijo. Se trataba de alguien que había venido a Fregenal a comprar paletas y jamones. Insistió en que tenía que encontrar el modo de agradecérmelo y le comenté que no era necesario, sencillamente, creo que hice lo correcto y nada más».