Vadillo dice que la ley le impedía sacar plazas de policía local

El alcalde Ángel Vadillo asegura que la situación de robos que se han producido en Semana Santa es extraordinaria y debida a un «problema de drogas, en lo que tenemos mucho que ver el resto de la sociedad». Además, insistió en que lleva «cuatro años intentando sacar plazas de policía local, pero la ley se lo impedía hasta ahora». No obstante, dijo que recientemente, en una cita con la Delegada del Gobierno para pedirle más efectivos de la Guardia Civil, ésta le expuso que «Alburquerque tiene la casuística más baja de robos de toda Extremadura y un alto número de policías».

El alcalde lamentó que no pueda contratar auxiliares de policía porque «me llevarían a los juzgados la oposición y la policía local» y calificó de «increíble que no pueda haber una bolsa de trabajo de policías». «Tendré que contratar seguridad privada como en Navidad», añadió.

Con respecto a la denuncia de Ipal en el sentido de que a partir de este mes se iba a eliminar uno de los equipos de atención continuada en urgencias, Vadillo aseguro que es mentira. Sostuvo que «el Gobierno regional actual no es como el de Monago que no contaba con los alcaldes», y añadió que el propio consejero le ha dicho que «no tenía ni idea de este recorte y que no me preocupe en absoluto».