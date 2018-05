Trece artistas de Monesterio exponen sus creaciones hasta 15 de junio en la casa de la cultura Participantes en la muestra. / I.A. Se trata de la cuarta edición de esta muestra ISABEL AMBRONA Miércoles, 30 mayo 2018, 20:41

Obras de los vecinos Manuel Bayón, José Antonio Delgado, Pedro Franco, Laura Guareño, Violeta Macías, Eloy Manzano, María Nogues, Antonio Parra, Isabel María Pérez, Ignacio Rodríguez, José Ignacio Rodríguez, Silvestre Terrón y Basilisa Torres, cuelgan desde la tarde de ayer de las paredes de la sala de conferencias de la casa de la cultura de Monesterio, aguardando impacientes a ser contempladas por los ojos de lugareños y visitantes. La muestra, perteneciente a la 'IV Exposición de Pintores Locales', está compuesta por un total de 52 creaciones, todas ellas, realizadas sobre lienzos, tablas o papel, a base de diferentes técnicas de dibujo, a excepción de una elaborada con técnica mixta.

Puede visitarse hasta el próximo 15 de junio, en horario de 18:30 a 21:00 horas, tras la inauguración que tuvo lugar en la tarde de este martes. Una inauguración que protagonizó el alcalde, Antonio Garrote, junto a la artista María Nogues, que tomó la palabra en representación de todos sus compañeros de exposición.

Ante decenas de asistentes, Garrote, achacó el éxito de esta actividad, por cuarto año consecutivo a «la ilusión con la que se hizo el primer año y que dio lugar a la creación de la Escuela Municipal de Pintura, algo no muy habitual en municipios como Monesterio».

Por su parte, María Nogues, que combina sus estudios de Bellas Artes en la Facultad de Sevilla con la vida laboral, puso de relieve que el hecho de que los jóvenes de Monesterio puedan acceder a una formación artística es una gran oportunidad para ellos. «Cuando estaba aquí no tuve la oportunidad de tomar clases y no llegué a desarrollar desde pequeña las habilidades que sabía que tenía», destacó. Es por ello que animó a todos los allí presentes a participar de las escuelas artísticas, ya que consideró que, «lo más importante es desarrollar el arte y la creatividad, aunque no se tengan grandes habilidades. Al final, todo está relacionado», concluyó dando paso a la muestra, que se completó con un pequeño aperitivo elaborado por alumnos de la Escuela de Cocina.