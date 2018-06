El tradicional concurso de pesca 'Charca de la Albuera' celebra su 300 aniversario

Esta medianoche, a las 00 horas de este domingo 3 de junio, dará comienzo el Concurso de pesca 'Charca de la Albuera' que este año celebra su 300 aniversario. La Sociedad de Pesca Balboa organiza este evento deportivo y social de gran tradición en Jerez, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, 'Diamante Joyeros' y numerosas empresas y casas comerciales.

Este año el ambiente será muy especial, desde por la tarde habrá animación musical, atracciones para los más pequeños como un castillo hinchable y también se contará con una charanga que amenizará el entorno de la Charca. Se espera, además, la asistencia de personalidades, junto a la asistencia de muchos vecinos de Jerez y de sus pedanías, según ha informado Joaquín Gordillo, presidente de la Sociedad de Pesca Balboa.

Además, el pasado viernes, el habitual sorteo de pesquiles de cara a dicho concurso, tuvo como antesala la presentación del libro 'Apuntes históricos de la Charca de la Albuera', del profesor e historiador jerezano, Rogelio Segovia Sopo, y editado por el Ayuntamiento.

La pieza estrella del concurso es la tenca; tras el pesaje todas las piezas serán devueltas al agua

El acto tuvo lugar en el auditorio del Conventual San Agustín y en el mismo la alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo, destacó la aportación de esta obra para un mayor y mejor conocimiento de la Charca de la Albuera, un enclave emblemático y extraordinario. La edil hizo una mención especial a la labor y esfuerzo de la Sociedad de 'Pesca Balboa' por mantener y cuidar este espacio para dar continuidad a este Concurso «tan singular, que habla de la historia de Jerez y su gente».

el mismo acto, también intervino Francisco Fuentes Gallardo quien aportó numerosas anécdotas e hizo sonreír a los allí presentes, trasladándoles, por un momento, a ese singular paraje, a los momentos previos al concurso, a la intensidad de su desarrollo y a los viejos pescadores, «porque sin la Albuera no seríamos nada», expresó.

Por su parte, Rogelio Segovia habló de los inicios de la Charca y de su razón de ser, «la Charca no podemos olvidar que no deja de ser un pantano, que se construyó a partir de un muro con una finalidad que no era la pesca, sino otra necesidad perentoria del Jerez de finales del siglo XVII y XVIII, que era la falta de pan». Para el autor, abordar esta investigación ha sido un placer, ya que la Charca de la Albuera es un área acuática donde las experiencias vividas en relación al paisaje, el agua y la pesca se complementan con las vivencias de los pescadores y, no solo de ellos, también de sus familias y amigos, y «donde confluyen en un espectáculo maravilloso que no es otro que el tradicional Concurso».

Homenaje

El presidente de la Sociedad de Pesca ha subrayado el momento especial que representa este aniversario para recordar y reconocer a los pescadores que les han precedido, «es un momento para rendir homenaje a quienes no han podido vivir este aniversario por cuestiones de la vida, es momento de acordarnos de ellos y sentirnos comprometidos con esta tradición, inculcando a los más jóvenes que ellos deben recoger el testigo y seguir con esta tradición».

Gordillo ha destacado que lo que hace especial este concurso es «la tradición, la convivencia y el ambiente con la familia, con los amigos, aunque el frío haga mella de madrugada; hay un poco de pique en la competición, pero brilla sobre todo el compañerismo, la amistad, el saludar a la gente que da una vuelta esa noche y bromear con las peñas que allí se dan cita, que son grupos de amigos que se apuntan juntos para disfrutar».

En esta edición habrá premios especiales, su entrega tendrá lugar este domingo, a las 21 horas en la Plaza de España.